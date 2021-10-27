24-летняя порнозвезда признана виновной в причастности к убийству
Бывшая порноактриса приговорена к 10 годам тюрьмы за причастность к убийству 51-летнего мужчины.
Бывшая порноактриса приговорена к 10 годам тюрьмы за причастность к убийству 51-летнего мужчины.
24-летняя Лорен Уэмблс, также известная как Обри Голд, в суде признала факт убийства, но отрицала свою причастность.
Зарубежные СМИ сообщают, что 51-летний мужчина был застрелен в июле 2020 года. Его останки были найдены месяц спустя в неглубокой могиле в Грейсвилле, штат Флорида, США.
По делу об убийстве также были обвинены тогдашний друг Уэмблс Уильям Паркер и Джереми Питерс.
Последний раз жертву видели живой в доме Питерса вместе с Уэмблс и Паркером. В доме Питера следователи также обнаружили доказательства, связанные со смертью мужчины.
После объявления виновности девушки под ее фотографиями в Instagram стали появляться комментарии следующего содержания: "Убийца", "Удачи в тюрьме", "Увидимся через 10 лет" и пр.
В период с 2015 по 2018 год Уэмблс снялась в 31 фильме для взрослых. На протяжении двух лет после окончания порнокарьеры девушка была арестована уже шесть раз, сообщает baigenews.kz.