24-летняя порнозвезда признана виновной в причастности к убийству

24-летняя Лорен Уэмблс, также известная как Обри Голд, в суде признала факт убийства, но отрицала свою причастность.

Зарубежные СМИ сообщают, что 51-летний мужчина был застрелен в июле 2020 года. Его останки были найдены месяц спустя в неглубокой могиле в Грейсвилле, штат Флорида, США.

По делу об убийстве также были обвинены тогдашний друг Уэмблс Уильям Паркер и Джереми Питерс.

Последний раз жертву видели живой в доме Питерса вместе с Уэмблс и Паркером. В доме Питера следователи также обнаружили доказательства, связанные со смертью мужчины.

После объявления виновности девушки под ее фотографиями в Instagram стали появляться комментарии следующего содержания: "Убийца", "Удачи в тюрьме", "Увидимся через 10 лет" и пр.