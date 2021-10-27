На космическом корабле SpaceX лопнула труба туалета

Под полом кабины космического корабля лопнула труба, которая с помощью особого вентилятора отводила из туалета мочу. Такой вентилятор необходим для работы туалета в условиях микрогравитации.

После прорыва трубы вентилятор разбрызгал мочу по всему отделению.

К счастью, жидкость не проникла в салон. Четверо пассажиров космического корабля тря дня кружили вокруг Земли, осуществляя миссию Inspiration4. Они эту проблему не заметили, заявили представители SpaceX журналистам 25 октября.

"Мы это даже не заметили, даже обслуживающий персонал этого не заметил, пока мы не вернулись", - заявил на пресс-конференции представитель SpaceX Билл Герстенмайер, пишет The New York Times.

"Когда получили транспортное средство обратно, мы посмотрели под полом и констатировали факт, что под полом Inspiration4 имеется загрязнение", - отметил он.

Нужно отметить, что механическая проблема с вентилятором туалета включила тревогу, пока Inspiration4 находился на орбите, сообщив таким образом о проблеме и призвав пассажиров ее предотвратить.

Когда космический корабль вернулся на Землю, техники SpaceX открыли пол кабины, чтобы исследовать проблему с вентилятором. Именно тогда они и обнаружили утечку мочи. В данный момент система туалета восстановлена. Новая труба должна держаться на своем месте.

В данный момент к космической станции пристыкована еще одна капсула Crew Dragon, так как в апреле она доставила на МКС четырех астронавтов и ждет, чтобы в течение ближайших недель доставить их обратно на Землю. Однако у нее - такая же система сантехники, как у капсулы, пострадавшей от утечки.

В связи с этим SpaceX попросила астронавтов с помощью кабеля разместить камеру в отделении трубы для отвода мочи под полом. В итоге была обнаружена та же проблема, что и на Inspiration4. Однако на этот раз проблема может быть серьезней, так как

космический корабль находится на орбите Земли уже полгода и, похоже, все время перевозил жидкую мочу.

После того, как астронавты мочатся, моча смешивается с веществом, называемым оксоном, оно отделяет аммиак, чтобы он не накапливался в воздухе.

Однако оксон может быть ядовитым, поэтому SpaceX исследует возможность того, что смесь оксона и мочи могла повредить корабль после месяцев плавания под полом кабины.

"К счастью или с определенной целью, но мы выбрали алюминиевый сплав, который очень устойчив к коррозии", - сказал Герстенмайер.

Он также отметил, что в капсуле Crew Dragon, пристыкованной к МКС, меньше мочи, так как астронавты находились на космическом корабле до стыковки с МКС всего 24 часа.