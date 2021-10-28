Чт, 28.10.2021
Я призываю Даниэля Павлютса уйти в отставку. Марис Мичеревскис, депутат Сейма
Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Достаем зонтики: синоптики о погоде на четверг

Дождь. ФОТО: Marianne Loorents

В четверг, 28 октября, во многих регионах Латвии ожидается небольшой дождь, возможен туман, прогнозируют синоптики.

Небо в основном будет закрыто облаками, ожидается ветер от слабого до умеренного, с запада и юго-запада, температура воздуха составит +11...+14 градусов.

В столице временами ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит до +13 градусов.

На погоду влияет северный край антициклона и теплый атмосферный фронт. Давление воздуха на уровне моря от 1011 гектопаскалей на Алуксненской стороне до 1016 на юге Курземе.


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