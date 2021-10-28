Достаем зонтики: синоптики о погоде на четверг

Небо в основном будет закрыто облаками, ожидается ветер от слабого до умеренного, с запада и юго-запада, температура воздуха составит +11...+14 градусов.

На погоду влияет северный край антициклона и теплый атмосферный фронт. Давление воздуха на уровне моря от 1011 гектопаскалей на Алуксненской стороне до 1016 на юге Курземе.