В Москве и других регионах России начались нерабочие дни из-за коронавируса

В Москве закрылись кафе и рестораны, однако жители смогут заказать доставку или взять еду навынос. Не будут работать и салоны красоты, кино, спортивные залы и другие общественные места. Власти так же требовали закрыть алкогольные магазины.

Тем временем, школьники ушли на каникулы. У большей части каникулы и так приходились на нерабочие с 30 по 7 ноября, но часть учащихся, с другим графиком, получила дополнительную неделю отдыха.

Нерабочие дни также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Там будет ограничена работа предприятий, торговых центров и учреждений досуга. Также в Хакасии будет действовать комендантский час - с 22:00 по 06:00 по местному времени.