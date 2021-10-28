Чт, 28.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

В Москве и других регионах России начались нерабочие дни из-за коронавируса

Москва ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Москве и других регионах России начался период нерабочих дней, сообщает "Медуза". Он продлится с 28 октября по 7 ноября.

В Москве закрылись кафе и рестораны, однако жители смогут заказать доставку или взять еду навынос. Не будут работать и салоны красоты, кино, спортивные залы и другие общественные места. Власти так же требовали закрыть алкогольные магазины.

Тем временем, школьники ушли на каникулы. У большей части каникулы и так приходились на нерабочие с 30 по 7 ноября, но часть учащихся, с другим графиком, получила дополнительную неделю отдыха.

Нерабочие дни также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Там будет ограничена работа предприятий, торговых центров и учреждений досуга. Также в Хакасии будет действовать комендантский час - с 22:00 по 06:00 по местному времени.

Главы регионов России по указу президента Владимира Путина могут самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни. В ряде регионов они начались уже 25 октября.


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