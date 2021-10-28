В Латвии в очередной раз зарегистрирован самый высокий уровень заражения Covid-19 в ЕС

Кроме того, Латвия поднялась на третье место в Европе по уровню смертности с диагностированным Covid-19, а также превзошла собственный антирекорд, когда в конце второй недели 17 января в Латвии был самый высокий уровень смертности с диагностированным Covid-19 - 156,2 случая на миллион жителей. По итогам прошлой недели этот показатель достиг 178,8 случая на миллион жителей.

Оценки ECDC ситуации за предыдущие две недели с 11 по 24 октября показывают, что совокупная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 1 640,6 случая.

В Эстонии уровень заболеваемости за предыдущие две недели составил 1353,5 случая на 100 000 населения, за ней следует Литва с 1320,3 случая. В настоящее время за тремя странами Балтии с уровнем заболеваемости выше 1000 в Европе следует только Румыния, с 1060,5 случая Covid-19 на 100000 жителей за предыдущие две недели.

Однако в течение следующих трех дней после периода, включенного в расчеты ECDC, уровень заболеваемости во всех странах Балтии быстро увеличился, и 27 октября уровень заболеваемости в Латвии составил 1764,4, в Эстонии - 1478,2, а в Литве - 1382,1 случая на 100 000 жителей.

Самый низкий уровень заболеваемости в Европе за две недели, которые закончились 24 октября, в настоящее время наблюдается на Мальте - 37,7 случая на 100 000 жителей. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составляет 235,5 случая на 100 000 жителей.

В Латвии показатель 14-дневной смертности от диагностированного Covid-19 также стремительно вырос и на конец предыдущей недели составил 178,8 случая на миллион жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ Латвия по этому показателю занимает третье место после Румынии и Болгарии. По сравнению с предыдущей неделей Латвия опередила Литву по уровню смертности. В Литве уровень смертности составляет 69,1 случая, а в Эстонии - 51,2 случая. Средний уровень смертности в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составляет 23,8 случая на миллион жителей.

Латвия также находится в темно-красной области карты предупреждения о поездках ECDC, что указывает путешественникам на очень высокий риск заражения Covid-19.

Эстония и Литва также находятся в темно-красной области карты, и, помимо стран Балтии, эта область включает Румынию, Болгарию, Словению, Хорватию, а также несколько регионов в Греции, Словакии, Австрии, Ирландии и Польше.