Пт, 29.10.2021
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Марис Мичеревскис, депутат Сейма

Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ

Бенедикт Камбербэтч ФОТО: Кадр из серала "Шерлок"

HBO снимет новый мини-сериал "Лондонград" про Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ. Известно, что главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишет Variety.

В основе сериала книга "Последний шпион" британского журналиста Алана Коуэлла об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч, он же выступит в роли исполнительного продюсера. Сценарист сериала - Дэвид Скарпа.

Напомним, 6 мая 2019 года состоялась премьера первого эпизода сериала компании HBO "Чернобыль" (Chernobyl), о трагической ядерной катастрофе в 1986 в Чернобыле. Большая часть кадров снята в соседней Литве - Вильнюсе, Каунасе и т.д.


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