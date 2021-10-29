Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ
HBO снимет новый мини-сериал "Лондонград" про Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ. Известно, что главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишет Variety.
HBO снимет новый мини-сериал "Лондонград" про Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ. Известно, что главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч. Об этом пишет Variety.
В основе сериала книга "Последний шпион" британского журналиста Алана Коуэлла об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
Главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч, он же выступит в роли исполнительного продюсера. Сценарист сериала - Дэвид Скарпа.
Напомним, 6 мая 2019 года состоялась премьера первого эпизода сериала компании HBO "Чернобыль" (Chernobyl), о трагической ядерной катастрофе в 1986 в Чернобыле. Большая часть кадров снята в соседней Литве - Вильнюсе, Каунасе и т.д.