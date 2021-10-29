Бенедикт Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ

В основе сериала книга "Последний шпион" британского журналиста Алана Коуэлла об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Главную роль исполнит Бенедикт Камбербэтч, он же выступит в роли исполнительного продюсера. Сценарист сериала - Дэвид Скарпа.