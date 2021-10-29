Водители болеют: отменены несколько рейсов региональных автобусов

Учитывая, что несколько водителей SIA ​​Madonas kelias būves SIA заболели, сегодня и 30 октября отменены несколько рейсов по маршрутам Мадона - Цесвайне - Ментес, Цесвайне - Лапукрогс, Мадона - Цесвайне - Вайроги, Мадона - Ляудона - Савиена, Мадона - Сауснея - Битес и Мадона - Яунамуйжа - Марциена.

Сегодня будут отменены:

маршрут Мадона - Цесвайне - Ментес , который начинается в 15:40 на автовокзале Мадоны, на остановке Вайрогс в 7:20, а на остановке Ментес в 7:40 и 16:40,

, который начинается в 15:40 на автовокзале Мадоны, на остановке Вайрогс в 7:20, а на остановке Ментес в 7:40 и 16:40, рейс по маршруту Цесвайне - Лапукрогс , который начинается на остановке Цесвайне в 8:20 и 11:20, а на остановке Лапукрогс - в 8:37 и 11:37,

, который начинается на остановке Цесвайне в 8:20 и 11:20, а на остановке Лапукрогс - в 8:37 и 11:37, рейс по маршруту Мадона - Цесвайне - Вайроги , который начинается на остановке Цесвайне в 12:00 и на остановке Вайрогс в 12:15,

, который начинается на остановке Цесвайне в 12:00 и на остановке Вайрогс в 12:15, рейс по маршруту Мадона - Ляудона - Савиена , который начинается на автовокзале Мадоны в 6:40 и на остановки Папули - в 7:50,

, который начинается на автовокзале Мадоны в 6:40 и на остановки Папули - в 7:50, а также рейс по маршруту Мадона - Сауснея - Битес, который начинается с автовокзала Мадоны в 6:30 и 14:10, а на остановке Битес - в 8:05 и 15:45.

В свою очередь 30 октября не будет работать маршрут Мадона - Цесвайне - Вайроги, который начинается в 18:20 на автовокзале Мадоны и в 19:00 на остановке Вайрогс, а также маршрут Мадона - Яунамуйжа - Марциена, который начинается в 6:40 на автовокзале Мадоны, а на остановке Марциена - в 7:10.

Закрытые рейсы обычно обеспечивают транспорт для школьников, в результате чего количество пассажиров в этих автобусах во время школьных каникул, а также по входным очень мало - иногда меньше трех человек, или вовсе - никого.