Пт, 29.10.2021
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Водители болеют: отменены несколько рейсов региональных автобусов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня и в субботу, 30 октября, будут отменены несколько автобусных рейсов по шести маршрутам в Мадону и Цесвайне, сообщает Управление автотранспорта.

Учитывая, что несколько водителей SIA ​​Madonas kelias būves SIA заболели, сегодня и 30 октября отменены несколько рейсов по маршрутам Мадона - Цесвайне - Ментес, Цесвайне - Лапукрогс, Мадона - Цесвайне - Вайроги, Мадона - Ляудона - Савиена, Мадона - Сауснея - Битес и Мадона - Яунамуйжа - Марциена.

Сегодня будут отменены:

  • маршрут Мадона - Цесвайне - Ментес, который начинается в 15:40 на автовокзале Мадоны, на остановке Вайрогс в 7:20, а на остановке Ментес в 7:40 и 16:40,
  • рейс по маршруту Цесвайне - Лапукрогс, который начинается на остановке Цесвайне в 8:20 и 11:20, а на остановке Лапукрогс - в 8:37 и 11:37,
  • рейс по маршруту Мадона - Цесвайне - Вайроги, который начинается на остановке Цесвайне в 12:00 и на остановке Вайрогс в 12:15,
  • рейс по маршруту Мадона - Ляудона - Савиена, который начинается на автовокзале Мадоны в 6:40 и на остановки Папули - в 7:50,
  • а также рейс по маршруту Мадона - Сауснея - Битес, который начинается с автовокзала Мадоны в 6:30 и 14:10, а на остановке Битес - в 8:05 и 15:45.

В свою очередь 30 октября не будет работать маршрут Мадона - Цесвайне - Вайроги, который начинается в 18:20 на автовокзале Мадоны и в 19:00 на остановке Вайрогс, а также маршрут Мадона - Яунамуйжа - Марциена, который начинается в 6:40 на автовокзале Мадоны, а на остановке Марциена - в 7:10.

Закрытые рейсы обычно обеспечивают транспорт для школьников, в результате чего количество пассажиров в этих автобусах во время школьных каникул, а также по входным очень мало - иногда меньше трех человек, или вовсе - никого.

Управление автотранспорта призывает граждан пользоваться услугами общественного транспорта и покупать билеты на поездку, напоминая, что статистика спроса на поездку складывается из количества билетов, выданных пассажирам.


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