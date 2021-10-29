Водители болеют: отменены несколько рейсов региональных автобусов
Сегодня и в субботу, 30 октября, будут отменены несколько автобусных рейсов по шести маршрутам в Мадону и Цесвайне, сообщает Управление автотранспорта.
Сегодня и в субботу, 30 октября, будут отменены несколько автобусных рейсов по шести маршрутам в Мадону и Цесвайне, сообщает Управление автотранспорта.
Учитывая, что несколько водителей SIA Madonas kelias būves SIA заболели, сегодня и 30 октября отменены несколько рейсов по маршрутам Мадона - Цесвайне - Ментес, Цесвайне - Лапукрогс, Мадона - Цесвайне - Вайроги, Мадона - Ляудона - Савиена, Мадона - Сауснея - Битес и Мадона - Яунамуйжа - Марциена.
Сегодня будут отменены:
В свою очередь 30 октября не будет работать маршрут Мадона - Цесвайне - Вайроги, который начинается в 18:20 на автовокзале Мадоны и в 19:00 на остановке Вайрогс, а также маршрут Мадона - Яунамуйжа - Марциена, который начинается в 6:40 на автовокзале Мадоны, а на остановке Марциена - в 7:10.
Закрытые рейсы обычно обеспечивают транспорт для школьников, в результате чего количество пассажиров в этих автобусах во время школьных каникул, а также по входным очень мало - иногда меньше трех человек, или вовсе - никого.
Управление автотранспорта призывает граждан пользоваться услугами общественного транспорта и покупать билеты на поездку, напоминая, что статистика спроса на поездку складывается из количества билетов, выданных пассажирам.