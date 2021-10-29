100 тысяч евро за эскорт-услуги: Ревва признался, что 50-летняя поклонница сделал ему пикантное предложение

В новом шоу Максима Галкина "Блеф" участники должны врать в глаза друг другу, а затем угадывать, что было правдой, а что нет. Соперником Александра Реввы стал Николай Басков.

Александр Ревва рассказал историю, как несколько лет назад выступал на юбилее у 50-летней женщины. Она оказалась щедрой - хорошо заплатила артисту и подарила букет цветов и дорогие часы.

После мероприятия в гримерку к артисту пришла ее помощница. Она объяснила, что именинница хотела бы продолжить общение, но уже в номере отеля. За это артисту предлагалось 100 тысяч евро. Артист признался, что мог бы и согласиться, но было выдвинуто условие, чтобы за этим процессом наблюдал супруг муж.

"Она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг", - цитирует издание Ревву.

Как оказалось, история про пикантная история была правдой и действительно произошла с артистом.