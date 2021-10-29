Неделя локдауна: эксперты предсказывают дальнейшее развитие ситуации

Хотя во время локдауна Латвия и достигает новых и новых рекордов по заболеваемости Covid-19, в целом тенденция очень позитивная, если смотреть не на данные конкретного дня, а рассматривать их в более длинном промежутке времени. Это заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

"Статистические данные за один день не достоверны. В них могут быть большие колебания. Нужно смотреть на более крупный интервал.

Обычно оперативную информацию дают в течение семи дней. Оперативная информация на данный момент подтверждает, что развитие заболеваемости остановилось.

До определенной степени это связано с влиянием ограничений, а не только с тем, что наступили каникулы. Заболеваемость обычно уменьшается через две, три недели, а количество госпитализированных и умерших уменьшается еще медленнее. Это продолжается еще какое-то время, ведь те, кто заболели, через неделю могут попасть в больницу, а через две недели, к несчастью, может наступить и смерть", - рассказал эпидемиолог.

Перевощиков сказал, что рекорды смертности связаны с тем, что заболеваемость людей, находящихся в больнице, растет. Однако в ближайшие недели ситуация должна стабилизироваться. Этот факт подтвердил и глава Кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня профессор Гиртс Бригис.

"Самый короткий период, по которому можно судить о каких-то тенденциях, это неделя, а на самом деле надо ждать еще неделю.

Две недели назад были введены ограничения для невакцинированных, и это означает, что теоретически, мы могли бы наблюдать какой-то эффект уже от этого, первого шага.

К несчастью, если мы смотрим на цифры, заболеваемость продолжает расти", - сказал Бригис.

Профессор Бригис напомнил, что уменьшение заболеваемости во время строгих ограничений зависит от поведения общества, соблюдения рекомендаций.