Неделя локдауна: эксперты предсказывают дальнейшее развитие ситуации

Хотя во время локдауна Латвия и достигает новых и новых рекордов по заболеваемости Covid-19, в целом тенденция очень позитивная, если смотреть не на данные конкретного дня, а рассматривать их в более длинном промежутке времени. Это заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
"Статистические данные за один день не достоверны. В них могут быть большие колебания. Нужно смотреть на более крупный интервал.
Обычно оперативную информацию дают в течение семи дней. Оперативная информация на данный момент подтверждает, что развитие заболеваемости остановилось.
До определенной степени это связано с влиянием ограничений, а не только с тем, что наступили каникулы. Заболеваемость обычно уменьшается через две, три недели, а количество госпитализированных и умерших уменьшается еще медленнее. Это продолжается еще какое-то время, ведь те, кто заболели, через неделю могут попасть в больницу, а через две недели, к несчастью, может наступить и смерть", - рассказал эпидемиолог.
Перевощиков сказал, что рекорды смертности связаны с тем, что заболеваемость людей, находящихся в больнице, растет. Однако в ближайшие недели ситуация должна стабилизироваться. Этот факт подтвердил и глава Кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня профессор Гиртс Бригис.
"Самый короткий период, по которому можно судить о каких-то тенденциях, это неделя, а на самом деле надо ждать еще неделю.
Две недели назад были введены ограничения для невакцинированных, и это означает, что теоретически, мы могли бы наблюдать какой-то эффект уже от этого, первого шага.
К несчастью, если мы смотрим на цифры, заболеваемость продолжает расти", - сказал Бригис.
Профессор Бригис напомнил, что уменьшение заболеваемости во время строгих ограничений зависит от поведения общества, соблюдения рекомендаций.
"Даже если есть запреты, мы знаем, что это не всегда работает. Это значит, что необходим контроль, штрафы. Поэтому ограничения не слишком эффективны. Если мы оцениваем эффективность локдауна в мировом опыте, мы видим много положительных примеров, где локдаун произвел необходимый эффект и заболеваемость снизилась", - рассказал Бригис.