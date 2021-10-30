NASA сообщило, что нам нужно быть готовыми к обнаружению внеземной жизни

Ученые NASA говорят, что жизнь за пределами нашей планеты ищется постоянно, поэтому существует большая вероятность того, что наступит день, когда ее найдут. И мы к этому дню должны быть готовыми.

"Наше поколение действительно может быть тем, которое найдет жизнь за пределами Земли. Однако вместе с этим потенциалом идут и обязанности", - пишут ученые.

По их словам, обнаружение инопланетян не будет таким, каким мы его себе представляем. Скорее всего, это будет длительный, эволюционирующий процесс открытия учеными.

"В истории было много утверждений о внеземной жизни, которые позже оказались ложными или неточными, если их описывать бинарными терминами. Мы вместо этого воспринимаем поиски жизни как прогрессивные попытки, осознавая, что ошибочные признания и тупики в начале - здоровая составная часть научного процесса", - пояснили ученые.

Ученые возражают, что необходимы новые приемы или шкала, по которой можно измерить и упорядочить новые открытия. Нечто подобное NASA использует, чтобы проследить за прогрессом космических инструментов.

Информацию о поисках и потенциальных открытиях внеземной жизни также следует поощрять и стабилизировать.

"Каким бы не был исход этого диалог, значимость очевидна. таким образом мы можем стать только эффективнее в нашей работе и открытиях, связанных с ней", - пишут ученые.