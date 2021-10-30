NASA сообщило, что нам нужно быть готовыми к обнаружению внеземной жизни
Несмотря на то, что доказательства внеземной жизни до сих пор не найдены, это не означает, что нам не надо готовиться к дню, когда такая жизнь будет обнаружена.
Несмотря на то, что доказательства внеземной жизни до сих пор не найдены, это не означает, что нам не надо готовиться к дню, когда такая жизнь будет обнаружена.
Ученые NASA говорят, что жизнь за пределами нашей планеты ищется постоянно, поэтому существует большая вероятность того, что наступит день, когда ее найдут. И мы к этому дню должны быть готовыми.
По их словам, обнаружение инопланетян не будет таким, каким мы его себе представляем. Скорее всего, это будет длительный, эволюционирующий процесс открытия учеными.
"В истории было много утверждений о внеземной жизни, которые позже оказались ложными или неточными, если их описывать бинарными терминами. Мы вместо этого воспринимаем поиски жизни как прогрессивные попытки, осознавая, что ошибочные признания и тупики в начале - здоровая составная часть научного процесса", - пояснили ученые.
Ученые возражают, что необходимы новые приемы или шкала, по которой можно измерить и упорядочить новые открытия. Нечто подобное NASA использует, чтобы проследить за прогрессом космических инструментов.
Информацию о поисках и потенциальных открытиях внеземной жизни также следует поощрять и стабилизировать.
"Каким бы не был исход этого диалог, значимость очевидна. таким образом мы можем стать только эффективнее в нашей работе и открытиях, связанных с ней", - пишут ученые.
Статья опубликована в научном журнале Nature.