В Таллинне посетители магазина отказывались надевать маски: на место вызвали полицию

В пятницу, 29 октября, вечером пять человек злонамеренно планировали без масок войти в магазин на Палдиском шоссе.

Они отказывались надевать маски и отказывались выходить из магазина.

Полиция доставила всех нарушителей для дальнейших мероприятий в отделение, где было начато производство о проступке.

В тот же вечер в полицию поступил еще один вызов в магазин в Ласнамяэ, где две женщины отказывались надеть маску и покинуть магазин. Прибывший на место полицейский патруль доставил женщин в отделение, в отношении их было также начато производство о проступке.

Вчерашние производства о проступке были начаты в соответствии со статьей 46 Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Людей могут наказать штрафом до 400 евро.

"Хотя оба инцидента в магазинах разрешились мирно, очень жаль, что люди свое возмущение в нынешней кризисной ситуации выражают таким образом. Преднамеренный вход в магазин без маски или другие подобные действия и призывы никоим образом не будут способствовать ослаблению ограничений и выходу из кризиса, - отмечают в Пыхьяской префектуре. - Кроме того, такое поведение является непристойным и неэтичным, поскольку, к сожалению, ежедневно из-за коронавируса умирают многие жители Эстонии, а наши замечательные врачи работают в больницах на пределе своих возможностей".