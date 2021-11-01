СМИ: Брэд Питт обвиняет Анджелину Джоли в лицемерии и "использовании детей"

В настоящее время актриса находится в мировом туре фильма от Marvel "Вечные", в котором она исполнила одну из главных ролей. Перед папарацци звезда показывается в компании своих детей.

В одном из последних интервью Джоли рассказала о материнстве: она делает все для того, чтобы ее дети были счастливы.

"Я очень переживаю за все их этапы взросления, за их чувства и любопытства. (...) Я не идеальная мама. Каждый день мне кажется, что я делаю что-то неправильно. Я критично отношусь к себе, потому что часто сомневаюсь в правильности своих действий", - призналась в интервью Анджелина.

В свою очередь, Брэд Питт ответил на это: "Энджи использует детей. Она стала постоянно выставлять детей напоказ. Брэд никогда публично не говорит о детях и не выносит их на всеобщее обозрение", - сообщил анонимный источник из окружения актера изданию The post.