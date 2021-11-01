"Голые" фото на фоне храмов России: пока судят блогеров, в Сети вспомнили такие же снимки Орейро и Бузовой

Контекст
На прошлой неделе в России к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного приговорили блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову.
Также было заведено дело и на модель Onlyfans Лолиту Богданову за "голое" фото там же. Богданова находится под подпиской о невыезде.
Еще один блогер, попавшая под уголовное преследование - жительница Санкт-Петербурга Ирина Волкова. Ее хотели судить за снимок в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Фото было сделано еще летом 2020 года.
Говоря о последней, суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения Ирине Волковой, сообщает "Медуза". Волкова заявила судье, что "немножко заигралась в инстаблогера" и "делала фотографии без ума". Она также обещала удалить фото и не повторять подобное.
На фоне этих событий в Twitter и Instagram-сториз вспомнили такие же "голые" фото Наталии Орейро и Ольги Бузовой.
Вспомнили и других звезд, которые могли задеть чувства верующих:
Так, одни пользователи считают, что эти снимки не носят провокационный посыл, в то же время другие отмечают, что остальные звезды тоже должны понести наказание.