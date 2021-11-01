"Голые" фото на фоне храмов России: пока судят блогеров, в Сети вспомнили такие же снимки Орейро и Бузовой

Контекст

На прошлой неделе в России к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного приговорили блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову.

Также было заведено дело и на модель Onlyfans Лолиту Богданову за "голое" фото там же. Богданова находится под подпиской о невыезде.

Еще один блогер, попавшая под уголовное преследование - жительница Санкт-Петербурга Ирина Волкова. Ее хотели судить за снимок в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Фото было сделано еще летом 2020 года.