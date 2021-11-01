Пн, 1.11.2021
Вы льете воду на мельницу фактически нелояльных государству людей. Я не могу довериться такому председателю Верховного суда, честно говоря Янис Борданс, министр юстиции
Янис Борданс, министр юстиции

"Голые" фото на фоне храмов России: пока судят блогеров, в Сети вспомнили такие же снимки Орейро и Бузовой

ФОТО: Instagram

В связи с заведением в России сразу нескольких уголовных дел по статье об оскорблении чувств верующих, связанных с "голыми" фото на фоне храмов, в Сети вспомнили и подобные снимки Наталии Орейро и Ольги Бузовой.

Контекст

На прошлой неделе в России к 10 месяцам колонии за фото на фоне храма Василия Блаженного приговорили блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову.

Также было заведено дело и на модель Onlyfans Лолиту Богданову за "голое" фото там же. Богданова находится под подпиской о невыезде.

Еще один блогер, попавшая под уголовное преследование - жительница Санкт-Петербурга Ирина Волкова. Ее хотели судить за снимок в стрингах на фоне Исаакиевского собора. Фото было сделано еще летом 2020 года.

Говоря о последней, суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения Ирине Волковой, сообщает "Медуза". Волкова заявила судье, что "немножко заигралась в инстаблогера" и "делала фотографии без ума". Она также обещала удалить фото и не повторять подобное. 

На фоне этих событий в Twitter и Instagram-сториз вспомнили такие же "голые" фото Наталии Орейро и Ольги Бузовой. 

Вспомнили и других звезд, которые могли задеть чувства верующих:

Так, одни пользователи считают, что эти снимки не носят провокационный посыл, в то же время другие отмечают, что остальные звезды тоже должны понести наказание.


НАВЕРХ
Back