Спрос на респираторы FFP2 растет: комментарий профессора по поводу их эффективности

Профессор Ивар Ванадзиньш подтверждает, что маски FFP2 действительно предоставляют лучший уровень защиты, но добавляет, что ситуация была бы лучше, если бы и другие маски люди использовали правильно. Его статистика сурова - это делают правильно всего 10% жителей Латвии.

"В основном мы выдыхаем вирус через нос, так как он в носовой полости. Если он у нас есть, он там. В этом разница между нами и некоторым странам Северной и Центральной Европы. Если там человек носит маску, он делает это из-за осмысленно, а не для того, чтобы избежать наказания полиции", - объясняет Ванадзиньш.

Профессор призывает всех разумных людей не пользоваться тканевыми масками, и объясняет, что у каждой маски свои функции, поэтому они и отличаются.

Медицинская маска более свободна и позволяет воздуху попадать по ее краям. Она предназначена для защиты от ее пользователя - чтобы выдохнутое оставалось в маске. Респиратор защищает и самого пользователя. Респираторы бывают трех видов - FFP1, FFP2 и FFP3. У каждого из них свой уровень защиты.

Чем сильнее защита, тем сложнее дышать. Респиратор сильнее прилегает к лицу, больше давит на уши и голову.

"Маска, вопреки общепринятому взгляду, не просто тряпочка. Маска - изделие с некой конструкцией. И у масок, и у респираторов три слоя, и у каждого - своя функция," - поясняет Ванадзиньш.

Респиратор защищает гораздо лучше маски, т.к. отверстия в его фильтрующем слое гораздо уже, чем у маски. Размер поры фильтрующего слоя в маске - 3 микрометра, а в респираторе - 0,3 микрометра.

Но даже респираторы нужно менять каждые два часа или хотя бы раз в смену. Если респиратор при использовании намокает, он уже не выполняет свою функцию.

Владелец местного магазина хозяйственных товаров Nieciņš Гатис Биезайс заметил, что жители все чаще ищут маски FFP2.