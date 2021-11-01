Спрос на респираторы FFP2 растет: комментарий профессора по поводу их эффективности

Профессор Ивар Ванадзиньш подтверждает, что маски FFP2 действительно предоставляют лучший уровень защиты, но добавляет, что ситуация была бы лучше, если бы и другие маски люди использовали правильно. Его статистика сурова - это делают правильно всего 10% жителей Латвии.
"В основном мы выдыхаем вирус через нос, так как он в носовой полости. Если он у нас есть, он там. В этом разница между нами и некоторым странам Северной и Центральной Европы. Если там человек носит маску, он делает это из-за осмысленно, а не для того, чтобы избежать наказания полиции", - объясняет Ванадзиньш.
Профессор призывает всех разумных людей не пользоваться тканевыми масками, и объясняет, что у каждой маски свои функции, поэтому они и отличаются.
Медицинская маска более свободна и позволяет воздуху попадать по ее краям. Она предназначена для защиты от ее пользователя - чтобы выдохнутое оставалось в маске. Респиратор защищает и самого пользователя. Респираторы бывают трех видов - FFP1, FFP2 и FFP3. У каждого из них свой уровень защиты.
Чем сильнее защита, тем сложнее дышать. Респиратор сильнее прилегает к лицу, больше давит на уши и голову.
"Маска, вопреки общепринятому взгляду, не просто тряпочка. Маска - изделие с некой конструкцией. И у масок, и у респираторов три слоя, и у каждого - своя функция," - поясняет Ванадзиньш.
Респиратор защищает гораздо лучше маски, т.к. отверстия в его фильтрующем слое гораздо уже, чем у маски. Размер поры фильтрующего слоя в маске - 3 микрометра, а в респираторе - 0,3 микрометра.
Но даже респираторы нужно менять каждые два часа или хотя бы раз в смену. Если респиратор при использовании намокает, он уже не выполняет свою функцию.
Владелец местного магазина хозяйственных товаров Nieciņš Гатис Биезайс заметил, что жители все чаще ищут маски FFP2.
"Ими интересовались с самого начала, так как была информация, что, например, в Германии, они обязательны и считаются более безопасными. Тогда был первый интерес. Потом появились правила для отрасли красоты, кажется. В СМИ была информация, что они могут стать обязательными в общественном транспорте, мне кажется, так и теперь и есть, и в медицинских учреждениях просят (не во всех), поэтому спрос на них довольно велик", - рассказывает Биезайс.