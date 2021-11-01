МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за "плохих продаж билетов". Но певица показала, что их все же раскупили
Как сообщают российские СМИ, спектакль был отменен из-за конфликта внутри руководства МХАТ, пишет Esquire.
Как сообщают российские СМИ, спектакль был отменен из-за конфликта внутри руководства МХАТ, пишет Esquire.
МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой. Спектакль должен был состояться 2 ноября.
В учреждении отмену обосновали "плохими продажами билетов в период карантинных ограничений". При этом было отмечено, что спектакль не снят из репертуара, а только переносится на неопределенный срок.
В свою очередь, Ольга Бузова опубликовала в своем сториз в Instagram скриншот, на котором видно, что все билеты были раскуплены. "Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", - написала артистка.
Znak.com со ссылкой на источник в театре отмечает, что данный спектакль отменили из-за конфликта внутри руководства МХАТа. Согласно данным издания, новому директору театра Владимиру Кехману "категорически не нравится политика [худрука театра] Боякова".