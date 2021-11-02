В Тонге выявлен первый случай Covid-19: объявлен локдаун

На острове Тонгатапу, на котором находится столица Нукуалофа, локдаун начнется во вторник и продлится одну неделю, сообщил премьер-министр Тохива Туионетоа.

Ограничение установлено, чтобы "обеспечить безопасность и здоровье нашего народа, (...) чтобы предотвратить или минимизировать распространение Covid-19 в королевстве Тонга", - сказал премьер-министр вечером в понедельник репортерам.

Первый случай Covid-19 был констатирован в Тонге на прошлой неделе, когда у мужчины, вернувшегося репатриационным рейсом из Новой Зеландии, тест на Covid-19 оказался положительным.

Этот мужчина, который полностью вакцинировано, и остальные 214 человек с этого рейса после посадки находятся на изоляции. Министерство здравоохранения сообщило, что на острове Тонгатапу распространения этого заболевания констатировано не было.

Тонга, находящаяся примерно в 1800 километрах на северо-восток от Новой Зеландии,

до сих пор была одной из немногих стран, которые не коснулась пандемия коронавируса.

В Тонге проживает 106 000 жителей, преимущественно они живут на острове Тонгатапу, и только около треть их них получили обе дозы вакцины от Covid-19.