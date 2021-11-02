"Было много ран и обид": Хейли и Джастин Бибер рассказали о проблемах в своем в браке

"У нас всегда были разговоры о том, что нас ждет в будущем. Мы всегда говорили о том, что хотим быть женатыми и молодыми, иметь молодую семью и иметь маленьких детей", - поделилась Хейли. Девушка призналась, что, несмотря на крепкую любовь, у них часто возникало недопонимание.

"Я так много пережил в своей жизни. Я понял, что мне нужно пройти через серьезное исцеление, чтобы добраться до места, где я мог бы быть в здоровых и серьезных отношениях,

потому что у меня было много травм и ран. Поэтому я просто взял на себя обязательство работать над этими вещами и выздоравливать", - продолжил Джастин.

Певец говорил о лечении, которое проходил в 2019 году. У него диагностировали депрессию, с которой он не мог справиться с 2017 года.

Бибер отметил, что жена приняла его "таким, какой он есть". "Даже когда мы поженились, все еще было много ран и обид, с которыми мне нужно было справляться", - вспоминает он. Хейли же сказала, что она изначально знала о том, через что пришлось пройти Джастину, подразумевая его отношения с певицей Селеной Гомес.

"Я приняла решение. Я точно знала, что очень долго любила этого человека, и тогда было не время отказываться от него.

Я просто не стала бы так с ним поступать. Представьте, что вы бросаете кого-то в худший период его жизни. Я не такой человек. Так что я собиралась перетерпеть, каким бы ни был результат", - призналась Хейли.