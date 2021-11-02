"Техника семи минут": как приготовить великолепную печеную картошку

Шеф-повар британского ресторана The Grill - Crocker's Henley Том Вестерлэнд поделился с порталом Daily Star своим великолепным методом приготовления картошки. Он называет его "техника семи минут".

Повар объясняет, что все начинается с выбора картошки. Надо выбирать те сорта, в составе которых по возможности меньше сахара. Такая картошка приобретает необходимую хрустящую корочку и не подгорает (если самому не сжечь).

Картошку надо очистить, помыть и порезать дольками. Почему дольками? Чем больше кусочков, тем больше краев и корочек!

Потом картошку надо сложить в кастрюлю, залить холодной водой и щедро посолить. Затем поставить на огонь, дождаться, пока вода закипит, и оставить вариться на семь минут.

После надо слить воду, просушить картошку в сите, слегка посыпать каменной солью (или простой, главное - не переборщить) и дать картошке высохнуть.

Тем временем следует нагреть печь. Для запекания лучше всего использовать животные жиры, но если их нет, подойдет хорошее растительное масло. Можно добавить немного сливочного.