"Техника семи минут": как приготовить великолепную печеную картошку
Это чуть-чуть сложнее, чем просто очистить картошку, выложить на сковороду и снять готовой. Наилучший способ готовки занимает немного больше времени, но это того стоит.
Это чуть-чуть сложнее, чем просто очистить картошку, выложить на сковороду и снять готовой. Наилучший способ готовки занимает немного больше времени, но это того стоит.
Шеф-повар британского ресторана The Grill - Crocker's Henley Том Вестерлэнд поделился с порталом Daily Star своим великолепным методом приготовления картошки. Он называет его "техника семи минут".
Повар объясняет, что все начинается с выбора картошки. Надо выбирать те сорта, в составе которых по возможности меньше сахара. Такая картошка приобретает необходимую хрустящую корочку и не подгорает (если самому не сжечь).
Картошку надо очистить, помыть и порезать дольками. Почему дольками? Чем больше кусочков, тем больше краев и корочек!
Потом картошку надо сложить в кастрюлю, залить холодной водой и щедро посолить. Затем поставить на огонь, дождаться, пока вода закипит, и оставить вариться на семь минут.
После надо слить воду, просушить картошку в сите, слегка посыпать каменной солью (или простой, главное - не переборщить) и дать картошке высохнуть.
Тем временем следует нагреть печь. Для запекания лучше всего использовать животные жиры, но если их нет, подойдет хорошее растительное масло. Можно добавить немного сливочного.
Картошку надо печь при 200 градусах, пока она не станет соблазнительно-золотой и хрустящей. Удачи в готовке!