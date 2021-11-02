Стало известно, с чем месяц назад столкнулась американская подлодка
Неизвестный ранее объект, с которым в октябре в Южно-Китайском море столкнулась американская подводная лодка USS Connecticut, - это подводная гора, сообщает CNN.
Неизвестный ранее объект, с которым в октябре в Южно-Китайском море столкнулась американская подводная лодка USS Connecticut, - это подводная гора, сообщает CNN.
Как выяснилось в результате расследования инцидента, подлодка столкнулась с подводной горой, которая не была указана ни на одной карте соответствующего подводного района.
Инцидент произошел 2 октября. В результате столкновения пострадали 11 моряков.
В результате столкновения подлодка была вынуждена всплыть на поверхность и отправиться на базу на остров Гуам.
В прошлый раз американская подлодка сталкивалась с подводным объектом в 2005 году. Тогда подводная лодка USS San Francisco врезалась в подводную гору недалеко от Гуама. В результате этого инцидента погиб один член экипажа.