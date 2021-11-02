Вт, 2.11.2021
Если бы меня заботили должности, я бы пошла в политику в качестве министра или занялась бы чем-нибудь другим Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)
Илзе Айзсилниеце, глава Латвийского общества врачей (LĀB)

Стало известно, с чем месяц назад столкнулась американская подлодка

ФОТО: EPA/Scanpix

Неизвестный ранее объект, с которым в октябре в Южно-Китайском море столкнулась американская подводная лодка USS Connecticut, - это подводная гора, сообщает CNN.

Как выяснилось в результате расследования инцидента, подлодка столкнулась с подводной горой, которая не была указана ни на одной карте соответствующего подводного района.

Инцидент произошел 2 октября. В результате столкновения пострадали 11 моряков.

Пострадала и сама подводная лодка, однако ее ядерный реактор поврежден не был.

В результате столкновения подлодка была вынуждена всплыть на поверхность и отправиться на базу на остров Гуам.

В прошлый раз американская подлодка сталкивалась с подводным объектом в 2005 году. Тогда подводная лодка USS San Francisco врезалась в подводную гору недалеко от Гуама. В результате этого инцидента погиб один член экипажа.


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