Стало известно, с чем месяц назад столкнулась американская подлодка

Как выяснилось в результате расследования инцидента, подлодка столкнулась с подводной горой, которая не была указана ни на одной карте соответствующего подводного района.

Инцидент произошел 2 октября. В результате столкновения пострадали 11 моряков.

Пострадала и сама подводная лодка, однако ее ядерный реактор поврежден не был.

В результате столкновения подлодка была вынуждена всплыть на поверхность и отправиться на базу на остров Гуам.