На прошлой неделе на Землю чуть не упал незамеченный астероид

С космической точки зрения астероид пролетел очень близко к Земле - всего в 3000 км над Антарктидой. Это ближе, чем некоторые спутники, поэтому астероид занимает третье место среди ближайших космических объектов, которые миновали Землю, но не врезались в нее.

Ученые не подозревали о существовании объекта 2021 UA1, поскольку он летел от Солнца и приблизился к дневной стороне Земли. Таким образом, относительно небольшой объект стал видимым только через 4 часа после того, как прошел мимо Земли.