На прошлой неделе на Землю чуть не упал незамеченный астероид
На прошлой неделе мимо Земли пролетел астероид размером с холодильник, о существовании которого астрономы узнали всего через несколько часов после инцидента.
На прошлой неделе мимо Земли пролетел астероид размером с холодильник, о существовании которого астрономы узнали всего через несколько часов после инцидента.
С космической точки зрения астероид пролетел очень близко к Земле - всего в 3000 км над Антарктидой. Это ближе, чем некоторые спутники, поэтому астероид занимает третье место среди ближайших космических объектов, которые миновали Землю, но не врезались в нее.
Ученые не подозревали о существовании объекта 2021 UA1, поскольку он летел от Солнца и приблизился к дневной стороне Земли. Таким образом, относительно небольшой объект стал видимым только через 4 часа после того, как прошел мимо Земли.
Астероид диаметром два метра был слишком мал, чтобы представлять какую-либо опасность для нашей планеты, даже если бы он столкнулся с ней. Как сообщает NASA, чтобы объект считался опасным, он должен быть не менее 140 метров в диаметре.