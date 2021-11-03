Умер актер из сериала "Бригада". Ранее его судили за хранение 280 кг "спайса"

По информации Telegram-канала, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни жизни актер провел в хосписе.

Ранее в апреле этого года актер вышел из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению в связи с тяжелой болезнью.

В 2016 году Гуменецкого осудили на восемь лет строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из Юго-Восточной Азии. Актера задержали осенью 2015 года, позже следствие выяснило, что арестованный не собирался торговать наркотическими веществами. Суд установил, что на преступление артиста и бывшего силовика толкнуло его тяжелое финансовое положение.