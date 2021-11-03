Ср, 3.11.2021
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Умер актер из сериала "Бригада". Ранее его судили за хранение 280 кг "спайса"

Дмитрий Гуменецкий ФОТО: Скриншот из видео

В Москве на 50-м году жизни скончался актер и бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, наиболее известный по роли начальника охраны персонажа Саши Белого в телесериале "Бригада", сообщил во вторник, 2 ноября, Telegram-канал "112".

По информации Telegram-канала, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни жизни актер провел в хосписе.

Ранее в апреле этого года актер вышел из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению в связи с тяжелой болезнью.

В 2016 году Гуменецкого осудили на восемь лет строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса из Юго-Восточной Азии. Актера задержали осенью 2015 года, позже следствие выяснило, что арестованный не собирался торговать наркотическими веществами. Суд установил, что на преступление артиста и бывшего силовика толкнуло его тяжелое финансовое положение.

Дмитрий Гуменецкий - профессиональный военный, участник боевых действий. До своего ареста служил в спецназе Внутренних войск России в звании майора. В кино он запомнился ролью Шмидта - начальника охраны Саши Белого из культового сериала "Бригада". Также он появился в эпизодах фильмов "Бумер" и "Магнитные бури".


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