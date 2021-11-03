Российский рэпер обвинен в изнасиловании. Одна из потерпевших сама выступила в его защиту

Репер, которому сейчас 26 лет, подозревается в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и в изнасиловании. Следствие будет ходатайствовать об аресте музыканта.

Инцидент произошел в поселке Подборовье, а заявление в полицию написала одна из девушек, 18-летняя студентка Алина. По ее рассказу, она познакомилась с Ширяевым около месяца назад, а 1 ноября он пригласил ее и ее подругу в арендованный коттедж на вечеринку. Когда девушка отправилась спать, в комнату, где она была вместе с подругой, пришел Ширяев, после чего принудил ее к сексу. По словам девушки, через несколько часов это повторилось.

Клевета?

Ширяев после допроса сказал, что его "оклеветали и оговорили". Он не отрицал, что занимался с одной из девушек сексом, однако указал, что это случилось по обоюдному согласию, при этом подруга студентки также принимала участие и целовалась с ним. Но девушка, по словам музыканта, приревновала, и он попросил ее подругу уйти.

"Меня оклеветали и оговорили, в частности, моя девушка, с которой я встречался больше месяца - Алина. У нас всегда все было по обоюдному согласию, никогда никакого насилия я не причинял. Она уехала утром, это увидел владелец дома, в котором мы отдыхали. На ней не было ни единого побоя - ни на ней, ни на ее подруге, я никогда никого не насиловал", - говорит Ширяев на записи.

Подруга обвинившей выступила в защиту рэпера

Подруга Алины позднее выступила в защиту рэпера, сообщает "Пятый канал".

"У меня единственное предположение - это ложь.

Зачем хвастаться всем, что ты встречаешься с Yung Trappa, а затем обвинять его в изнасиловании и говорить, что знакома пять дней?"

- сказала подруга предполагаемой жертвы музыканта.

По словам девушки, Алина давно знакома с музыкантом и в своем Instagram рассказывала о времени, которое они проводили вместе. Где в данный момент он находится, девушка не знает.

Yung Trappa

Yung Trappa - российский рэп-музыкант, участник Versus Battle, известный по музыкальной дуэли с Федуком в 2014 году. В 2013 году он получил условный срок за наркотики, а в 2016-м по аналогичной статье его приговорили к пяти с половиной годам колонии. На свободу он вышел зимой 2021 года.