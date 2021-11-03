Ср, 3.11.2021
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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обручилась со сценаристкой

ФОТО: AFP/SCANPIX

31-летняя американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность по роли в вампирской саге "Сумерки", объявила о помолвке с любимой женщиной.

Стюарт на радиошоу Говарда Стерна сообщила, что помолвлена со сценаристкой Дилан Майер. "Мы поженимся, мы сделаем это! Я хотела, чтобы мне сделали предложение, я четко это сформулировала, и она прекрасно с этим справилась!" - разоткровенничалась Стюарт на записи 2 ноября.

Она также наметила, какую хотела бы свадьбу. "Я хочу, чтобы она прошла в Лос-Анджелесе, чтобы все могли прийти. Хочу спокойную свадьбу. Не хочу, чтобы кто-то вел нас к алтарю. Мы просто встанем и принесем клятву".

Стюарт и Майер познакомились восемь лет назад, но сблизились в 2019 году на вечеринке.

Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Стюарт появились в 2013 году, вскоре после развода с актером и коллегой по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Сама Стюарт совершила "каминг-аут" на шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017 году.


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