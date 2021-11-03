Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обручилась со сценаристкой
31-летняя американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность по роли в вампирской саге "Сумерки", объявила о помолвке с любимой женщиной.
31-летняя американская актриса Кристен Стюарт, получившая широкую известность по роли в вампирской саге "Сумерки", объявила о помолвке с любимой женщиной.
Стюарт на радиошоу Говарда Стерна сообщила, что помолвлена со сценаристкой Дилан Майер. "Мы поженимся, мы сделаем это! Я хотела, чтобы мне сделали предложение, я четко это сформулировала, и она прекрасно с этим справилась!" - разоткровенничалась Стюарт на записи 2 ноября.
Она также наметила, какую хотела бы свадьбу. "Я хочу, чтобы она прошла в Лос-Анджелесе, чтобы все могли прийти. Хочу спокойную свадьбу. Не хочу, чтобы кто-то вел нас к алтарю. Мы просто встанем и принесем клятву".
Стюарт и Майер познакомились восемь лет назад, но сблизились в 2019 году на вечеринке.
Разговоры о нетрадиционной сексуальной ориентации Стюарт появились в 2013 году, вскоре после развода с актером и коллегой по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Сама Стюарт совершила "каминг-аут" на шоу "Субботним вечером в прямом эфире" в 2017 году.