"Мне было 15, ему 23": живущая в Риге экс-девушка Оксимирона рассказала о его изменах жене

Девушка, сейчас, кстати, проживающая в Риге, поделилась, что с музыкантом она познакомилась в Лондоне, когда ей было 15 лет, а ему - 23. Оксимирон уже был женат. По словам Веры, он изменял с ней своей жене до тех пор, пока не развелся, когда у них и начались полноценные отношения. Однако в 2012 году и они расстались, причиной чего стали измены и "другие проблемы". Девушка рассказала, что за этот период у нее развилась хроническая депрессия.

"Наверное, ты забыл, что началось все, когда ей было 15, тебе 23 и ты уже был женат, а на момент отношений тебе было 27. Может быть, вместе с антидепрессантами я бы молча проглотила и это, но твоя десятиминутная история о том, как ты перестал быть жертвой, в которой все плохие, кроме тебя. Это не так.

Это лицемерие и вранье. Ты взрослый мужчина, который переломал на своем пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело",

- написала Вера.

Удаление и новая публикация

Однако вскоре публикация без объяснения причин была удалена автором, а вместо нее появилась новая.

"Все это время мне было страшно вообще как-либо открыто проявляться во внешнем мире, потому что:

мне казалось, что он рассказал всему миру, какой я жуткий монстр, и никто никогда не захочет иметь со мной дел; я сама верила в то, что я жуткий монстр, раз так разрушила психику взрослому мужику, будучи 19-летней девочкой; мне было очень страшно ляпнуть лишнего, потому что детали нашей истории могут испортить репутацию очень талантливому человеку, который к тому же последние годы занимается общественной деятельностью; мне было страшно, что "та самая злая бывшая Окси" станет моим главным и единственным достижением в глазах общественности.

Я потратила много сил, денег и времени в терапии, чтобы снять с себя чужую ответственность; осознать, что я была ребенком, а он нет; увидеть во всем этом очень много психологического насилия и перестать романтизировать нарциссизм", - написала девушка в новой публикации.

Вера добавила, что готова была бы спокойно жить дальше, но именно новый клип рэпера заставил ее высказаться. "Два дня я наблюдаю заголовки, что человек вернулся с нативной рекламой терапии, посты психологов, которые восхищаются его смелостью и посылом… И я написала, что чувствую по этому поводу".

Вера обвинила Оксимирона в переиначивании событий десятилетней давности и в том, что это - "очевидное промо альбома, и я немного знакома с тем, как этот человек все продумывает вплоть до тем будущих текстов".

"Эта "исповедь" - просто верх цинизма, лицемерия и нарциссизма, а главное - самый большой компромисс с совестью для человека, в которого я когда-то верила",

- заключила девушка в своей публикации.