Настя Ивлеева о треке Элджея про их расставание: "Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать"

Настя объяснила, что у нее много проектов, путешествий и забот. Ида поинтересовалась, что думает Ивлеева про последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода.

После расставания с блогером рэпер выпустил трек SODA. В нем есть строки: "И все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная".

Настя заметила, что, вероятно, слишком мягко разошлась с артистом: "Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там "больше не твой член", "было прикольно" чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!".