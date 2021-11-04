В Пардаугаве микроавтобус насмерть сбил пешехода
Вечером в среду, 3 ноября, в Риге, в Пардаугаве, микроавтобус наехал на пешехода, который от полученных травм скончался, сообщили в Государственной полиции.
Вечером в среду, 3 ноября, в Риге, в Пардаугаве, микроавтобус наехал на пешехода, который от полученных травм скончался, сообщили в Государственной полиции.
ДТП произошло примерно в 17:50 на улице Баускас, в нем был задействован автомобиль Renault Trafic. Полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе четыре пешехода и четыре велосипедиста.
В среду полиция составила 370 протоколов о различных административных правонарушениях на дорогах, в том числе 175 за превышение скорости, пять - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, три - за агрессивное вождение и один - за вождение в состоянии наркотического опьянения.