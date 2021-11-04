В Пардаугаве микроавтобус насмерть сбил пешехода

ДТП произошло примерно в 17:50 на улице Баускас, в нем был задействован автомобиль Renault Trafic. Полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 14 человек, в том числе четыре пешехода и четыре велосипедиста.