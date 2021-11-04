Чт, 4.11.2021
Реальность довольно ужасна. Хотя люди не верят, что отделения переполнены, но, к сожалению, это так. Много людей болеет, и многие молодые люди болеют. Иева, Медсестра
Иева, Медсестра

Увольнение непривитых, компенсации за побочки, антитела: новые решения Сейма

  • Работодатель получил право увольнять невакцинированных
  • В случае осложнений от вакцинации ущерб здоровью будет возмещен
  • Людям с антителами сертификаты выдавать не будут
Здание Сейма ФОТО: Wikipedia

Сегодня, 4 ноября, Сейм принял два решения касательно вызванных пандемией Covid-19 обстоятельств на рынке труда и в сфере здравоохранения. Что будет с невакцинированными работниками и поможет ли государство, если вакцинация вдруг вызовет проблемы со здоровьем? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материале.

Работодатель получил право увольнять невакцинированных

Сотрудник может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение как минимум трех месяцев после отстранения. Сотруднику, который не был вакцинирован от Covid-19, в случае увольнения будет выплачена компенсация в размере месячной зарплаты.

Ранее правительство решило с 11 октября на три месяца объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, который подразумевает ограничения для увеличения охвата вакцинацией. Особое внимание уделяется удаленной работе и обязанности сделать прививку для тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Закон о контроле за распространением инфекции Covid-19 гласит, что работодатель будет иметь право немедленно освободить сотрудника от выполнения рабочих обязанностей, если у него не будет действующего сертификата о вакцинации против Covid-19 или свидетельства о выздоровлении от этого заболевания.

Министерство юстиции указывает, что если сотрудник не получил сертификат о вакцинации против Covid-19 или свидетельство о выздоровлении, необходимые для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует своей должности.

Отказ вакцинироваться - вина сотрудника

Установлено, что если работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу или должность либо обеспечить выполнение работником своих обязанностей дистанционно из-за требований нормативных актов или по другим объективным причинам, работодатель имеет право до момента, когда работник получит сертификат о вакцинации или выздоровлении, освободить его от рабочих обязанностей или установить время "простоя" по вине сотрудника без оплаты за время отстранения от работы или простоя.

Работодатель, за исключением работодателя в госадминистрации, имеет право удерживать заработную плату за этот период.

Если после максимально возможного периода отстранения (три месяца) или простоя, по вине сотрудника продолжавшегося более трех месяцев, работник без уважительной объективной причины не получит сертификат, работодатель будет иметь право прекратить с ним рабочие отношения, выплатив ему пособие в размере одной месячной зарплаты.

В закон также принято включить предложение министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, что ковид-сертификаты могут быть приостановлены, отозваны и продлены.

В случае осложнений от вакцинации ущерб здоровью будет возмещен

В четверг, 4 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о контроле за распространением инфекции Covid-19, согласно которым вакцинированным против Covid-19, у которых наблюдались умеренные или серьезные осложнения, будет выплачиваться компенсация.

Первоначально формулировка предусматривала компенсацию только в случае причинения серьезного вреда, то есть если проблемы со здоровьем носят постоянный характер. Однако по предложению оппозиционного депутата Юлии Степаненко законом теперь предусмотрен механизм выплаты компенсации и пациентам, получившим умеренный ущерб.

Ранее на заседании комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции с таким решением согласился и председатель комиссии Юрис Ранцанс. По его мнению, было бы соразмерно предусмотреть такую ​​компенсацию и по крайней мере оплату медицинских расходов, понесенных в результате полученной вакцины.

Омбудсмен: компенсация за умеренный ущерб здоровью - спорный вопрос

С этой идеей на заседании комиссии согласился и омбудсмен Юрис Янсонс, заявив, что механизмы компенсации должны существовать. Вначале он недвусмысленно подчеркнул, что в случае серьезного ущерба здоровью или жизни должна быть компенсация, а в случае умеренного ущерба это спорный вопрос.

Ранцанс добавил, что

в случае простого покраснения или повышенной температуры компенсации не будет.

Было отклонено возражение оппозиционера Ивара Зариньша, который определил, что компенсация должна причитаться за любой ущерб, который возникнет после получения дозы вакцины.

Люди с антителами сертификат не получат

Зариньш также предложил выдавать ковид-сертификаты людям при наличии антител к Covid-19.

Большинство депутатов отклонили предложение Зариньша. Во время прений представители оппозиции подчеркнули, что необходимо исследовать эту проблему, в то время как коалиционные депутаты возражали, что уровень антител не является доказательством достаточной защиты от Covid-19.

Ранцанс заявил, что по этому вопросу ранее уже была дискуссия со специалистами, которые "разбираются", и предложение было отклонено.

Зариньш выразил обеспокоенность по поводу последствий для людей с высоким уровнем антител, которых обязали вакцинироваться. Он предлагает Кабинету министров разработать порядок, в каких случаях и на какой срок будет выдаваться этот сертификат.

Регина Лочмеле (Согласие) также подняла вопрос о том, как поступать непривитому человеку с высоким уровнем антител.

Депутат Эрик Пуценс (Республика) напомнил, что группа депутатов из партии "Республика" неоднократно выдвигала это предложение. "В комиссии мы слышали отговорки, что недостаточно доказательств того, с какого момента эти антитела работают", - сказал Пуценс, призвав правящую коалицию изучать не "рецепты салатов", а антитела к Covid-19.

Политик прогнозировал, что через некоторое время будет достаточно исследований из других стран по этому вопросу, антитела будут признаны в других странах, и тогда оппозиция сможет снова обратиться к правящей коалиции с аналогичным предложением.

Депутат Эвия Папуле (Республика) добавила, что органы ЕС оставили за странами-участницами право самостоятельно действовать в этом вопросе, и Литва уже приняла свой порядок.

По словам парламентского секретаря Минздрава Илмара Дуритиса (AP), утверждение о том, что у переболевших Covid-19 меньший риск заболевания или смерти, чем после вакцинации, является ложным, есть данные, свидетельствующие об обратном. Парламентский секретарь подчеркнул, что сегодня в Сейме прозвучала дезинформация, так как переболевшие болеют повторно, причем в некоторых случаях серьезно.

Депутат Андрис Скриде (AP) также заявил, что научный мир ясно признал - иммунитет после вакцинации от Covid-19 намного стабильнее и безопаснее, чем после болезни.


НАВЕРХ
Back