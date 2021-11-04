Увольнение непривитых, компенсации за побочки, антитела: новые решения Сейма

Отказ вакцинироваться - вина сотрудника

Установлено, что если работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу или должность либо обеспечить выполнение работником своих обязанностей дистанционно из-за требований нормативных актов или по другим объективным причинам, работодатель имеет право до момента, когда работник получит сертификат о вакцинации или выздоровлении, освободить его от рабочих обязанностей или установить время "простоя" по вине сотрудника без оплаты за время отстранения от работы или простоя.

Работодатель, за исключением работодателя в госадминистрации, имеет право удерживать заработную плату за этот период.

Если после максимально возможного периода отстранения (три месяца) или простоя, по вине сотрудника продолжавшегося более трех месяцев, работник без уважительной объективной причины не получит сертификат, работодатель будет иметь право прекратить с ним рабочие отношения, выплатив ему пособие в размере одной месячной зарплаты.

В закон также принято включить предложение министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, что ковид-сертификаты могут быть приостановлены, отозваны и продлены.

В случае осложнений от вакцинации ущерб здоровью будет возмещен

В четверг, 4 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о контроле за распространением инфекции Covid-19, согласно которым вакцинированным против Covid-19, у которых наблюдались умеренные или серьезные осложнения, будет выплачиваться компенсация.

Первоначально формулировка предусматривала компенсацию только в случае причинения серьезного вреда, то есть если проблемы со здоровьем носят постоянный характер. Однако по предложению оппозиционного депутата Юлии Степаненко законом теперь предусмотрен механизм выплаты компенсации и пациентам, получившим умеренный ущерб.

Ранее на заседании комиссии Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции с таким решением согласился и председатель комиссии Юрис Ранцанс. По его мнению, было бы соразмерно предусмотреть такую ​​компенсацию и по крайней мере оплату медицинских расходов, понесенных в результате полученной вакцины.

Омбудсмен: компенсация за умеренный ущерб здоровью - спорный вопрос

С этой идеей на заседании комиссии согласился и омбудсмен Юрис Янсонс, заявив, что механизмы компенсации должны существовать. Вначале он недвусмысленно подчеркнул, что в случае серьезного ущерба здоровью или жизни должна быть компенсация, а в случае умеренного ущерба это спорный вопрос.

Ранцанс добавил, что

в случае простого покраснения или повышенной температуры компенсации не будет.

Было отклонено возражение оппозиционера Ивара Зариньша, который определил, что компенсация должна причитаться за любой ущерб, который возникнет после получения дозы вакцины.

Люди с антителами сертификат не получат

Зариньш также предложил выдавать ковид-сертификаты людям при наличии антител к Covid-19.

Большинство депутатов отклонили предложение Зариньша. Во время прений представители оппозиции подчеркнули, что необходимо исследовать эту проблему, в то время как коалиционные депутаты возражали, что уровень антител не является доказательством достаточной защиты от Covid-19.