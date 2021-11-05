Таинственный "парень с рюкзаком" в небе над Лос-Анджелесом. ФБР выдвинуло возможную теорию

В июле этого года пилот Boeing 747 сообщил о третьем наблюдении над Лос-Анджелесом.

После длившегося более года расследования чиновники Федерального учреждения авиации сообщили, что не смогли найти других свидетелей, видевших летающий объект.

По словам следователей, одна из теорий, что пилоты могли видеть надувные шары.

ФБР начало расследование после того, как несколько пилотов в прошлом году сообщили, что видели мужчину, летавшего недалеко от аэропорта Лос-Анджелеса в месте, где самолеты готовятся к приземлению. Мужчина находился в воздухе, используя джетпак или похожее на рюкзак реактивной устройство, которое с помощью потока газа может двигать пользователя аппарата по воздуху.

Однако сейчас чиновники утверждают, что пилоты, вероятно, видели и надувную конструкцию.

На кадрах с вертолета полиции видна хэллоуинская декорация, которая отломалась и улетела в небо. Возможно, это причина, почему в небе появился таинственный объект.

В прошлом году сообщалось, что первое сообщение о "парне с рюкзаком" поступило с самолета American Airlines, находившегося на высоте примерно 900 метров над международным аэропортом Лос-Анджелеса. Мужчина находился примерно в 30 ярдах (27,4 метра) от самолета.

"Башня. American 1997. Мы только что пролетели мимо парня с рюкзаком, - сообщил первый самолет. - Он был слева, может быть в тридцати, примерно в тридцати ярдах. Примерно на нашей высоте".

Спустя десять минут поступило сообщение от второго самолета. "Мы только что видели парня, пролетевшего мимо с рюкзаком", - сказал член экипажа.

Контролеры воздушного сообщения призвали второй самолет "быть осторожным... сообщается о лице с рюкзаком примерно в 300 ярдах к югу".

Когда самолет подтвердил полученную инструкцию, диспетчер сказал: "Только в Лос-Анджелесе".