ABBA выпустила новый альбом. Это первый за 40 лет!

Напомним, ABBA была основана в 1972 году. С 1983 года группа считается распавшейся, хотя официально об этом не объявлялось. Музыканты объявили о возобновлении деятельности в 2017 году.

Коллектив назван по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

ABBA считается одной из самых успешных групп в истории популярной музыки.

Новый альбом называется Voyage и состоит из десяти песен.

О его выходе коллектив сообщил еще в сентябре, тогда были официально представлены две песни с него: "I Still Have Faith In You" и "Donʼt Shut Me Down".

В поддержку альбома ABBA анонсировала серию шоу в Лондоне в конце весны и начале лета 2022 года.