ФОТО: LETA

Писатель Андрис Колбергс скончался сегодня, 5 ноября, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня, сообщила LETA художница Мадара Юнга.

Колбергс - один из самых популярных латвийских авторов детективных романов. Его произведения переведены на 16 языков, по ним сняты также фильмы.

По информации портала literatura.lv, писатель родился 21 декабря 1938 года.

По сценариям и детективным романам Колбергса сняты фильмы "Быть лишним" (1976), "Отражение в воде" (1977), "Подарки по телефону" (1977), "Ралли" (1978), "Три дня на размышление" (1980), "Двойник" (1986), "Фотография с женщиной и диким кабаном" (1987), "О любви говорить не будем" (1988), "Депрессия" (1991), "Стражи Риги" (2007). В этом году также снимается многосерийный фильм "Ищите женщину" по криминальному роману классика криминального жанра.

Андрис Колбергс был первым председателем возрожденного Рижского Латышского общества (1989), президентом Латвийской ассоциации писателей детективного жанра и главным редактором журнала Atpūta (1991-1992). Он является автором многочисленных туристических путеводителей и познавательных книг по истории Риги.