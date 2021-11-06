"Похоже, так делают не все": молодая мать кормит жениха грудью

Мать двоих детей рассказала, что все началось с того, что она захотела снова кормить своих детей грудью, так как в этот момент чувствует себя особенно женственной и сексуальной. Так как дети уже выросли, она придумала, что ее жених Шон мог бы помочь ей "кормить грудью размера 34D", отчего у нее снова началась бы лактация.

ФОТО: скриншот

Пара, которая на прошлой неделе снялась в документальном фильме Breastfeeding My Boyfriend, заявила, что от этого акта они чувствовали "очень крутую связь" и что обоим это кажется "абсолютно естественным и нормальным".

Шон сказал: "Когда мы начали это делать, я чувствовал себя немного странно. Похоже, так делают не все. Но так как мы очень открыты друг к другу, мы это попробовали, и это показалось нормальным и естественным. Связь, которая от такого рождается, невероятно крепка!".

Связано ли это с сексом? "Нет, мы не сексуализируем женскую грудь", - поясняет пара.

Параллельно с кормлением жениха женщина употребляет в пишу растения, стимулирующие лактацию, поэтому она уверена, что скоро молоко в ее груди будет образовываться естественным образом.

Лана отметила, что после показа документального фильма получила положительные отзывы, добавив: "Многие люди сказали, что хотели бы быть более открытыми. Им сложно говорить о желании делать что-то такое. Но я помогла им своим откровенным рассказом.