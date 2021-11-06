Пьяный водитель уничтожил украшения двора, а потом заснул на месте происшествия

Около 6 утра прохожие заметили во дворе жилого дома подозрительную машину. Газон во дворе был исполосован колесами машины, декоративная зелень оказалась уничтожена. Рядом со всем этим стоял автомобиль Ford, покрытый грязью. Водитель машины сладко спал в салоне.

Жители зафиксировали на камеру телефона момент, когда водитель пытался покинуть двор и вызвали полицию.

Перед явно пьяным мужчиной возникли сотрудники полиции, которые проводили его в служебный автомобиль. Очевидцы вспоминают, что во время задержания он не сопротивлялся, вероятно, потому, что ему было сложно даже просто идти.