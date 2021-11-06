Обледенение на дорогах и температура чуть выше нуля: синоптики о погоде на воскресенье

Местами на дорогах, в основном в Видземе, может образоваться обледенение. Температура воздуха ночью составит от +1 градуса на северо-востоке страны до +9 градусов в Лиепае.

Ночью усилится юго-западный ветер, в Курземе его порывы могут достичь на побережье 18 метров в секунду. В воскресенье южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в воскресенье днем составит +7...+10 градусов.