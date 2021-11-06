Обледенение на дорогах и температура чуть выше нуля: синоптики о погоде на воскресенье
В ночь на воскресенье, 7 ноября, Латвию с юго-запада накроет обширная зона осадков, дожди ожидаются и в течение дня, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 7 ноября, Латвию с юго-запада накроет обширная зона осадков, дожди ожидаются и в течение дня, прогнозируют синоптики.
Местами на дорогах, в основном в Видземе, может образоваться обледенение. Температура воздуха ночью составит от +1 градуса на северо-востоке страны до +9 градусов в Лиепае.
Ночью усилится юго-западный ветер, в Курземе его порывы могут достичь на побережье 18 метров в секунду. В воскресенье южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в воскресенье днем составит +7...+10 градусов.
В Риге воскресенье будет пасмурным и дождливым, будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +4 градусов ночью до +8...+9 градусов днем.