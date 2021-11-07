Добровольцы помогают литовским пограничникам с поиском нелегальных мигрантов

Агентству новостей BNS организатор акции Лаурин Юоз Луткус рассказал, что добровольцы из Вильнюса, Каунаса, Паневежиса и Клайпеды разделили границу на три зоны и 37 участков, и были готовы остаться там и патрулировать до самого утра воскресенья.

По его словам, добровольцы понимают, что не могут принимать участие в операциях пограничников, но хотят прийти к ним на помощь.

Представитель пограничников Гиедриус Мишутис указал, что

пограничники благодарны жителям за такую инициативу и ждут информацию, в случае, если участники акции заметят попавших на территорию Литвы мигрантов.

В то же время пограничники напомнили добровольцам, что в приграничной зоне нужно иметь с собой удостоверения личности, а в охраняемую зону по периметру границы нельзя заходить без специального разрешения.

Организатор акции подчеркнул, что советует принимать участие в поисках мигрантов только мужчинам, так как это может быть опасно.

Он считает, что с тех пор, как нелегальные мигранты знают, что могут быть задержаны или высланы, их действия могут быть непрогнозируемыми. Поэтому участникам акции в случае встречи с мигрантами он советует оставаться в машинах, не провоцировать конфликты и не обострять ситуацию. Главное - подать сигнал об увиденном пограничникам, указав количество человек и их координаты. Если мигранты бросятся бежать, надо следовать за ними на безопасном расстоянии и сообщать пограничникам о их перемещениях.