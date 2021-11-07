Вооруженные силы получат понтонный мост и амфибии ценой 20 миллионов евро
Вооруженные силы Латвии получат четыре транспорта-амфибии М3 и устройство для наведения понтонных мостов на сумму в примерно 20 миллионов (17 366 500) евро.
Вооруженные силы Латвии получат четыре транспорта-амфибии М3 и устройство для наведения понтонных мостов на сумму в примерно 20 миллионов (17 366 500) евро.
Проект полностью профинансирован США, подтвердил спикер Министерства обороны (AM) Каспар Галкин.
На портале Минобороны sargs.lv написано, что права на заключение договора с Национальными вооруженными силами (NBS) компании General Dynamics European Land Systems предоставила армия США.
Договор о поставках включает в себя интегрированный пакет логистики и поддержки, также предполагая обучение персонала и обеспечение учебными материалами.
Амфибии М3 и системы наведения мостов можно использовать в разных ситуациях, от боевых операций до мероприятий гражданской обороны.
Новая техника позволит NBS участвовать в операциях, предполагающих форсирование водных преград, вместе с расположенными в Латвии войсками НАТО и другими военными соединениями альянса.
Система понтонных мостов и амфибии позволяют построить над водной преградой понтонный мост длиной до 100 метров в течение 10 минут. Система позволяет перемещать через преграды все виды техники, используемые НАТО.