Вс, 7.11.2021
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Даце Жентиня, глава "ковидного" отделения
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Вооруженные силы получат понтонный мост и амфибии ценой 20 миллионов евро

Иллюстративное фото ФОТО: sargs.lv

Вооруженные силы Латвии получат четыре транспорта-амфибии М3 и устройство для наведения понтонных мостов на сумму в примерно 20 миллионов (17 366 500) евро.

Проект полностью профинансирован США, подтвердил спикер Министерства обороны (AM) Каспар Галкин. 

На портале Минобороны sargs.lv написано, что права на заключение договора с Национальными вооруженными силами (NBS) компании General Dynamics European Land Systems предоставила армия США.

Договор о поставках включает в себя интегрированный пакет логистики и поддержки, также предполагая обучение персонала и обеспечение учебными материалами.

Амфибии М3 и системы наведения мостов можно использовать в разных ситуациях, от боевых операций до мероприятий гражданской обороны.

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Новая техника позволит NBS участвовать в операциях, предполагающих форсирование водных преград, вместе с расположенными в Латвии войсками НАТО и другими военными соединениями альянса.

Система понтонных мостов и амфибии позволяют построить над водной преградой понтонный мост длиной до 100 метров в течение 10 минут. Система позволяет перемещать через преграды все виды техники, используемые НАТО.


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