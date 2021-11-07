Пн, 8.11.2021
Если совсем честно, мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

В понедельник ожидается сильный ветер; местами может образоваться снежный покров

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в Курземе и в течение дня местами в центральной части Латвии выглянет солнце, но в восточных районах сохранится облачная погода, пройдут дожди и снег, прогнозируют синоптики.

Местами в Латгале и Видземе - особенно на возвышенности в Алуксне - образуется снежный покров. Ближе к вечеру дороги обледенеют.

К вечеру самый сильный ветер будет дуть в Риге и других местах на побережье Видземе, где сохранятся порывы до 21 метров в секунду. Во второй половине дня самый сильный северо-западный ветер ожидается в Латгале и на востоке Видземе - ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

До 13 часов на побережье Рижского залива в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о порывах северного, северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0...+7 градусов. В западной и центральной частях страны ожидаются кратковременные осадки.

В Риге в течение дня облаков станет меньше, ожидаются небольшие кратковременные осадки. По второй половине дня северный, северо-западный ветер начнет стихать, температура воздуха не превысит +6 градусов.


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