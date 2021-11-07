В понедельник ожидается сильный ветер; местами может образоваться снежный покров

Местами в Латгале и Видземе - особенно на возвышенности в Алуксне - образуется снежный покров. Ближе к вечеру дороги обледенеют.

К вечеру самый сильный ветер будет дуть в Риге и других местах на побережье Видземе, где сохранятся порывы до 21 метров в секунду. Во второй половине дня самый сильный северо-западный ветер ожидается в Латгале и на востоке Видземе - ожидаются порывы до 18 метров в секунду.