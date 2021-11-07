В понедельник ожидается сильный ветер; местами может образоваться снежный покров

Местами в Латгале и Видземе - особенно на возвышенности в Алуксне - образуется снежный покров. Ближе к вечеру дороги обледенеют.
К вечеру самый сильный ветер будет дуть в Риге и других местах на побережье Видземе, где сохранятся порывы до 21 метров в секунду. Во второй половине дня самый сильный северо-западный ветер ожидается в Латгале и на востоке Видземе - ожидаются порывы до 18 метров в секунду.
До 13 часов на побережье Рижского залива в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о порывах северного, северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду.
Температура воздуха составит 0...+7 градусов. В западной и центральной частях страны ожидаются кратковременные осадки.
В Риге в течение дня облаков станет меньше, ожидаются небольшие кратковременные осадки. По второй половине дня северный, северо-западный ветер начнет стихать, температура воздуха не превысит +6 градусов.