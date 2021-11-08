Фурманис: Решение уйти из LĀB было очень тяжелым

Как передаче рассказал бывший президент Латвийского общества врачей, решений уйти из LĀB было очень тяжелым.

"Точку поставило внеочередное заседание правления в прошлый вторник, инициатором которого был я, попросив рассеять опасения в связи с историей об отговаривании от вакцинации, что якобы делала президент Латвийского общества врачей.

Развернутые агрессивные ругательства, обвинения в мой адрес, какое право у меня вообще задавать такой вопрос. Кроме того, во время призыва, что нам необходимо быстро созвать общее собрание членов, было найдено несколько юридических аспектов, почему это не надо делать.

Поэтому и большинство правления проголосовало, что необходимости проводить внеочередные выборы нет. Большинство членов правления работа LĀB удовлетворяет", - сказал Фурманис.

Роберт Фурманис признал, что требование об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса не было причиной, почему он ушел с должности, однако причиной была именно эффективность работы LĀB в условиях пандемии и желание принять участие в решении различных вопросов.

"В том числе большинство членов Латвийского общества врачей удовлетворяет факт, что президент общества распространяет ложные утверждения", - добавил Фурманис.

Напомним, вице-президент LĀB Роберт Фурманис ранее публично заявил, что руководителю организации Илзе Айзсилниеце стоило бы уйти с должности в связи с ее слабыми действиями по борьбе с кризисом Covid-19.

В свою очередь Айзсилниеце сообщила, что не собирается покидать руководство организацией, отметив, что ее "на должность избрали латвийские врачи, а не Павлютс или Фурманис, поэтому врачи и должны принимать решение о ее дальнейшей деятельности в LĀB".

Она не была против внеочередного заседания правления, созванного по инициативе Фурманиса, а в случае необходимости можно было бы организовать и внеочередные выборы.

"Для меня было бы проще всего, если бы прошли выборы, так как мой план - быть президентом общества еще один цикл. Моей целью, когда я соглашалась на эту должность, было изменить отношение к LĀB, увеличить число членов, и чтобы у сферы здравоохранения в госбюджете был прирост финансирования", - сказала Айзилниеце.

Как уже сообщалось ранее, LĀB потребовало отставки министра здравоохранения Павлютса, затем к обществу присоединились и Латвийская ассоциация медсестер, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной опеки и Латвийская ассоциация молодых врачей.