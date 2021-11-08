Ударил меня несколько раз локтем в затылок: Юлия Паршута об абьюзивных отношениях и домашнем насилии

Прошло 10 лет, прежде чем Паршута призналась, что была жертвой в отношениях, где мужчина часто ее избивал, психологически давил и не давал уйти.

"Я была уверена, что виновата и должна с этим справиться", - объясняет Юлия желание не обращаться за помощью к друзьям.

Периодами Паршута была счастлива в этих отношениях, а периодами начинался "кромешный ад": "Где-то он уже стоит перед тобой на коленях и говорит: "Вернись, пожалуйста". Ты думаешь о том, что все хорошо. Сейчас вернусь, чтобы не настал новый виток, когда он поднимет на тебя руку... Ты выбираешь путь наименьшего сопротивления".

Паршута вспоминает, что у мужчины были неконтролируемые вспышки. Он мог выпить, и это вызывало в нем агрессию. Хотя внешне даже нельзя было сказать, что он пьет. В порывах агрессии в ход шло все, что попадалось под руку. Однажды в порыве гнева он разбил о девушку большую стеклянно-деревянную раму. Насчет регулярности певица не помнит: "Ты уже не помнишь [...] Ты уже в этом... Ни одна поездка не проходила классно [...]. Я не оправдывала его. Меня научили виноватить себя".

В какой-то момент Паршута поняла, что она не хочет быть вместе с этим мужчиной, но избавиться от него было не так просто. С ее слов, он залез везде. Он контролировал все сферы жизни девушки. Он ей часто угрожал, а после выдумал себе онкологию, чтобы манипулировать Юлией.

Когда Паршута с ним познакомилась, она о нем ничего не знала. Он был гражданином США. Мужчина покорил ее своим интеллектом. Да, он тогда о ней заботился, а потом стал тыкать в слабые места девушки.

"Когда он на меня впервые поднял руку, то прошло уже несколько месяцев... Я не собиралась его прощать... Он ударил меня несколько раз локтем в затылок. Это было в машине", - вспоминает Юлия.

Певица подчеркивает, что тогда уже было все повязано и она никуда не могла деться. Однажды он ей сказал, что вырежет весь ее род. Юлия была страшно запугана и боялась за родных. Она указывает, что в таких случаях нужно искать поддержку. Понимать, что ты не виновата в том, что с тобой произошло.