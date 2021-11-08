39 дней голодовки: в Грузии Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу

В пенитенциарной службе сообщили, что Саакашвили перевели в тюремную больницу, чтобы избежать ухудшения состояния здоровья.

Мать Саакашвили ранее сообщила, что ее сына вывезли из тюрьмы на бронированных автомобилях и посадили в вертолет, после чего увезли в неизвестном направлении, пишет ТАСС.

Ранее Саакашвили и его адвокаты были против того, чтобы политика переводили в больницу в Глданской тюрьме, утверждая, что там нет условий, чтобы оказать политику медицинскую помощь.

Михаил Саакашвили 39-й день держит голодовку. Он начал голодать с момента своего задержания - 1 октября. 6 ноября пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, где Саакашвили что-то ест ложкой из кружки. После этого политик заявил, что ему выдали несколько бутылок сока, но, чтобы избежать провокации, он перестанет пить сок, а также принимать витамины, минералы и глюкозу.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах. Незадолго до истечения президентского срока он покинул страну. После этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум их них в 2018 году были вынесены приговоры.