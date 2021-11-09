Будет принято окончательное решение по требованиям безопасности после 15 ноября

Он отметил, что Кабмин старался вовремя принимать решения, чтобы каждый мог понять, "чего от нас ждут и какой будет ситуация в будущем".

"Мы видим, что благодаря решениям, принятым ранее, кривая заболеваемости сломана. Уже неделю мы наблюдаем реальное снижение заболеваемости.

Правда, абсолютный уровень все еще высок, а больницы по-прежнему в критическом состоянии, потому что только через две недели после того, как начинает снижаться заболеваемость, может начать снижаться и заполнение больниц",

- сказал премьер.

Он добавил, что постановление, которое правительство планирует принять во вторник, будет относиться ко всей стране и не будет отличаться, например, для Латгале, где показатели вакцинации от Covid-19 ниже, чем в среднем по стране.

Агентство LETA уже сообщало, что на заседании правительства на прошлой неделе был представлен план "жизни после 15 ноября", или после окончания локдауна.

План предусматривает максимальное сохранение удаленной работы.

Также предусмотрено, что после окончания локдауна практически все услуги и мероприятия будут проходить только в "зеленом режиме". Исключения в "красном режиме" включают почту, общественный транспорт, финансовые услуги, фотографирование на документы, различные виды ремонта, включая аварии, услуги общественного питания на вынос и услуги расселения

В торговле планируется работать в "зеленом режиме", и лишь небольшое количество магазинов товаров первой необходимости может работать в небезопасной среде. Планируется, что торговые центры не будут работать в выходные и праздничные дни.