СМИ: Врачи борются за жизнь композитора Мартиньша Браунса
В распоряжение журнала Kas Jauns? попала информация, что 70-летний композитор Мартиньш Браунс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
В распоряжение журнала Kas Jauns? попала информация, что 70-летний композитор Мартиньш Браунс столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
Сообщается, что Браунс весной перенес несколько операций, но это не стало препятствием тому, что 15 октября состоялась премьера новой постановки знаменитой рок-оперы "Маугли". Во время мероприятия композитор сам поднялся на сцену.
Спустя две недели здоровье композитора ухудшилось. Kas Jauns? пишет, что Браунс пережил инфаркт. Медикам удалось спасти композитора. Но после он заразился Covid-19. Теперь врачам вновь надо бороться за его жизнь.
Известно, что Мартиньш Браунс вакцинирован от коронавируса.
Галерея: Премьера рок-оперы "Маугли"