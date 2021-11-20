"Наша фишка в индивидуальном почерке", - считает лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord Максим Попов. В интервью журналисту RUS TVNET Раисе Смирновой он рассказал, почему они поют на латгальском, можно ли в Латвии заработать, исполняя тяжелую музыку, как они победили на Wacken Metal Battle и зачем в 2018 году ездили в Крым.

*Выпуск снят до введения в Латвии режима ЧС

Видео: Интервью с Максимом Поповым в передаче "В чем фишка?"

В 2019 году Максим Попов со своим коллективом Varang Nord впервые в истории Латвии победил на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии. Им помогло то, что они старались отличаться от других, никого не копировать, а кроме того, пели на языке своего региона - латгальском. "Нам сказали, что мы поем на древнем языке", - смеясь вспоминает музыкант. Это сейчас уже В Латгале Максим и его коллеги - звезды альтернативной сцены, а до этого был пройден огромный путь! Но музыканты не останавливаются - даже в пандемию они продолжают идти к своей цели...

О поддержке родителей

Любовь к музыке у Максима еще с детского сада. Мама видела сына спортсменом, а потому большую часть жизни он провел в спортивных секциях. В подростковом возрасте к музыке его приобщил отец и научил играть на гитаре. Родители поддерживали сына в творческих начинаниях.

"Свою мечту я воплотил уже в 16 лет, когда собрал свою первую группу... Не без помощи родителей... У меня всегда была поддержка", - вспоминает Максим.

Они очень верили в успех сына. Отец даже втайне от супруги купил ему аппаратуру для его первой группы. Из-за этого он даже влез в долги, о чем мама Максима не знает до сих пор!

Максим Попов ФОТО: Виктор Девятов/TVNET

О славе и заработке

Вложения и вера родителей окупилась - в 2019 году Максим Попов со своим коллективом Varang Nord впервые в истории Латвии победили на конкурсе Wacken Metal Battle в Германии, где музыкантам противостояли еще три десятка команд со всего мира. Если быть точными, они стали первой группой из Балтии, которая победила в этом престижном конкурсе за всю его историю: "Мы взяли тем, что показали что-то свежее и новое".

"Мы были настроены на победу. Мы ехали, чтобы победить!" - подчеркивает он.

В своем родном городе Максим не чувствует себя знаменитостью, хотя их концерты в Даугавпилсе проходят с аншлагом. Музыка на данный момент не является его основным источником дохода, а вне концертов, которых сейчас нет из-за пандемии, музыкант работает в магазине Depo продавцом-консультантом. Его иногда узнают, подходят и говорят, что у них классная группа.

Но Максим уверен, что музыкой можно зарабатывать. В Латвии это тоже возможно: "Все это ложь! Заработать можно, даже продавая спички. Было бы желание, мотивация и упорный труд". По его словам, метал-музыка может быть коммерческой и приносить хороший доход. Конечно, у групп из других стран, таких как Швеция или Финляндия, больше возможностей и концертных площадок, шире аудитория. В Латвии сложнее, потому что круг твоих поклонников маленький: "Но, несмотря на это, мы можем свободно кататься по всему миру и выступать, было бы желание". Конечно, сейчас это сделать мешает пандемия.

Varang Nord ФОТО: Jānis Škapars

Максим не видит разницы между поп-артистом и метал-артистом. Когда Varang Nord выступали на Muzikālā banka, они смогли пообщаться со многими местными звездами: "Да, мы из разных миров. У нас разная музыка и культура. Но мы прежде всего музыканты. У нас просто разная музыка". Разделения по языковому или национальному признаку он тоже не видит: "Одни интересы, одни взгляды... На фестивале много народностей... Всем комфортно. Язык не имеет значения в музыке".

Максим Попов ФОТО: Виктор Девятов/ TVNET

О политике, мотивации и патриотизме

В самом начале своего творческого пути Varang Nord пели на русском языке, но постепенно пришли к тому, что стали писать песни на родном языке своего региона - латгальском. Вообще Максим Попов считает себя патриотом своей страны, патриотом своего родного края.

"Я могу сказать, что я огромнейший патриот... Для каждого человека это слово значит что-то свое... Да, я пытался уехать и наладить свою жизнь. Больше трех месяцев я не выдерживал, возвращался", - отмечает он.

Каждый раз, когда он возвращался из поездки, он ощущал эти "бабочки в животе", ему казалось, что в Латвии красивее природа, и даже березы казались более родными и знакомыми, чем в других местах.

В 2018 году у Varang Nord был тур по России. Музыканты были в Краснодаре, и им предложили принять участие в метал-фестивале в Крыму: "Печально, что люди там заложники этой ситуации. Они в шоке". Максим подчеркнул, что люди там мечтают увидеть, например, наш Skyforger, но из-за политической ситуации это невозможно.

Varang Nord ФОТО: Andrejs Strokins

Максим подчеркивает, что их коллектив никогда не был и не будет связан с политикой. Перед их поездкой на Wacken Metal Battle в соцсетях опубликовали запись их выступления в Крыму и высказали претензию организаторам отбора в Латвии, что, мол, Varang Nord не годятся для того, чтобы представлять свою страну, раз они играли в Крыму: "Это была огромная мотивация доказать людям. В итоге мы побеждаем... Хейтерские комментарии тебя мотивируют или уничтожают".

Группу постоянно пытаются вплести в различные политические истории, хотя Максим старается этого избегать. Что-то подобное произошло и в период, когда в Даугавпилсе были очередные выборы: "У нас выборы - это целое событие. Латвия ждет, когда в Даугавпилсе будут выборы. Это целое ток-шоу". В тот год Varang Nord сами написали мэру города о том, что они музыканты и едут представлять Латвию. Их пригласили в думу на встречу с администрацией. Никакого финансирования, конечно, не было. Были просто разговоры, сделали общее фото. После уже политические оппоненты стали говорить о каком-то пиаре: "Никто никого не пиарил... Мы больше попиарились за счет мэра, чем он".

Никакой грамоты или диплома от администрации города группа так не получила - когда музыканты вернулись с победой, в Даугавпилсе уже сменился градоначальник. Но это для Varang Nord было не так важно, ведь главное для них - делать то, что они любят, и выступать для людей.

Максим Попов указывает, что изначально надо спросить себя, для чего ты занимаешься музыкой. Если это хобби и так ты отдыхаешь, то это одно.

Но если ты мечтаешь выступать и хочешь стать знаменитым, то верь в это. Поставь себе цель и стремись к ней: "Главное - не сдаваться и верить в себя, а падения - они будут всегда".

Аудио: В чем фишка? Патриотизм по-латгальски: через метал-музыку о Латвии узнали во всем мире