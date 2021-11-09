Вт, 9.11.2021
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Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

Собчак о скандальном интервью: "Не я начала говорить про Победу"

Ксения Собчак ФОТО: Кадр из видео

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором выразил свое отношение к традиции празднования Дня Победы. Высказывание музыканта настолько задело публику, что телезвезде пришлось публично встать на его защиту.

Накануне Ксения Анатольевна стала гостьей программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Не я начала говорить на тему Победы. Мне просто не понравился Дава в военной одежде - это пошлятина. Мои бабушка и дедушка прошли всю войну, но почему я должна была об этом сообщать? Интервью же про Алишера было. Я во время интервью хочу раскрыть своих героев. Вообще не думала, что этот эпизод вызовет такую реакцию, для меня до сих пор это шок. Он же не высказал мегаоскорбительную мысль", - цитирует Собчак PeopleTalk.ru.

Ранее Моргенштерн публично извинился перед всеми, кого задели его слова. Он объяснил, что уважает и гордится ветеранами, но, к сожалению, некорректно сформулировал мысли. 


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