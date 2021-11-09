Собчак о скандальном интервью: "Не я начала говорить про Победу"

"Не я начала говорить на тему Победы. Мне просто не понравился Дава в военной одежде - это пошлятина. Мои бабушка и дедушка прошли всю войну, но почему я должна была об этом сообщать? Интервью же про Алишера было. Я во время интервью хочу раскрыть своих героев. Вообще не думала, что этот эпизод вызовет такую реакцию, для меня до сих пор это шок. Он же не высказал мегаоскорбительную мысль", - цитирует Собчак PeopleTalk.ru.