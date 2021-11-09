Ди Каприо сыграет в новом фильме лидера-сектанта

Сейчас идут заключительные переговоры. Продюсером ленты выступит Дженнифер Дэвиссон и сам Ди Каприо . Автор сценария - Скотт Розенберг ("Веном" и "Джуманджи: Зов джунглей").

"Храм народов" - это американский религиозный культ, который появился в 1955 году. Он продвигал идеи "христианского социализма". Примерно в 1970 году его лидер Джим Джонс отверг традиции христианства и провозгласил себя богом. 18 ноября 1978 года около 900 последователей его секты совершили массовое самоубийство.