Вт, 9.11.2021
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Ди Каприо сыграет в новом фильме лидера-сектанта

ФОТО: AP Photo/Francois Mori/Scanpix

46-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет американского проповедника, основателя и лидера деструктивной секты "Храм народов" Джима Джонса. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Сейчас идут заключительные переговоры. Продюсером ленты выступит Дженнифер Дэвиссон и сам Ди Каприо. Автор сценария - Скотт Розенберг ("Веном" и "Джуманджи: Зов джунглей").

"Храм народов" - это американский религиозный культ, который появился в 1955 году. Он продвигал идеи "христианского социализма". Примерно в 1970 году его лидер Джим Джонс отверг традиции христианства и провозгласил себя богом. 18 ноября 1978 года около 900 последователей его секты совершили массовое самоубийство.

Ранее Леонардо Ди Каприо сообщил, что переснимет фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". 


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