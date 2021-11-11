Поговорить и услышать. Как театр им. Чехова обзванивает непривитых пенсионеров

"Мы никого не призываем, мы ведем беседу.

Приятно, конечно, если после разговора человек решает пойти к семейному врачу и записаться на вакцинацию", - отмечает она.

По словам директора, инициатива является вспомогательным инструментом для пенсионеров. Если человек хочет вакцинироваться, то Рижская дума поможет ему облегчить этот процесс.

Почему пенсионеры отказываются вакцинироваться?

В разговорах с актерами театра пенсионеры называют разные причины отказа от вакцинации: страх, незнание, различные острые обстоятельства, например, человек находится в лежачем состоянии.

По данным сотрудников театра, большой процент опрошенных сениоров не против вакцинироваться, просто они не были достаточно информированы и не знают, куда им обращаться. Многие также не знали, что есть возможность провести вакцинацию дома. Если пенсионеры высказывают страхи и опасения, актеры советуют им пообщаться со своим лечащим врачом.

"Наша цель - выяснить фактическую ситуацию и в разговоре объяснить пожилому человеку, как он может действовать.

Дальше он сам решает, хочет он вакцинироваться или нет, это его личный выбор", - объясняет директор театра.

Сотрудники театра также отметили, что часто, если пожилые люди отказываются от вакцинации, в основном это решение приняли их дети.

"Они просто отказываются звать своих родителей к телефону. Они высказывают свою позицию, которую ассоциируют с позицией своего родителя", - рассказывает Бйорк.

"Почему-то эта информация до них не доходит"

Актеры театра связываются с пенсионерами на русском языке.

"К нашему театру поэтому и обратились лично, чтобы коммуникация с русскоговорящими не была сухой. Чтобы не листовки в почтовых ящиках на русском языке, а более доступным языком рассказать о возможностях, о которых многие даже и не знали", - говорит Бйорк.

Сотрудники театра были удивлены, что,

несмотря на большое количество сообщений в СМИ, информация о вакцинации не доходит до пенсионеров.

Также руководитель театра отметила, что многие пенсионеры охотно соглашаются пройти вакцинацию после разговора с актерами.

"Довольно много людей не против вакцинации, они ждали вот этого человеческого разговора. Они сами задают очень много вопросов на эту тему", - говорит она.

Многие пенсионеры с радостью соглашаются на разговоры с актерами театра, они рассказывают о своей жизни, буднях, детях: "Эти разговоры превращаются в довольно длительную беседу по душам.

Первоначальная цель - поговорить по поводу здоровья и вакцинации, но она перерастает в дружескую беседу".

По словам Даны Бйорк, были и трогательные истории, которые довели актеров до слез. "Начали рассказывать, как у них дела, как они любят театр, в итоге забывают, почему мы позвонили. В конце оказывается, что человек был привит", - делится руководитель театра.

Театр предупреждает! От имени Рижского Русского театра им. М. Чехова начали действовать мошенники. Ни в коем случае не разглашайте в телефонном разговоре свои личные данные.

Охват вакцинацией в театре

Руководитель театра отметила, что сейчас в коллективе практически все актеры вакцинированы. Она добавила, что в начале пандемии многие были скептично настроены к вакцинации, но жизненные обстоятельства заставили людей поменять свое мнение. "Когда началась вторая волна, большинство нашего коллектива столкнулось с трагедиями в собственных семьях и в кругу знакомых. Ты не просто читаешь какую-то новость, а ты сам проживаешь эту историю.

Когда ты прощаешься с близким человеком из-за вируса, то восприятие мира кардинально меняется", - рассказывает она.