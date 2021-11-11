Чт, 11.11.2021
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Поговорить и услышать. Как театр им. Чехова обзванивает непривитых пенсионеров

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. М. Чехова ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижский русский театр им. М. Чехова решил принять участие в добровольной инициативе Рижской думы. Актеры театра обзванивают пенсионеров столицы и рассказывают о возможностях вакцинации от Covid-19. Директор театра Дана Бйорк рассказала RUS TVNET, как проходят беседы с пожилыми людьми и почему многие из них до сих пор не были вакцинированы. 

"Мы никого не призываем, мы ведем беседу"

По словам Даны Бйорк, с театром связался министр культуры Наурис Пунтулис и предложил поучаствовать в инициативе - поговорить с пенсионерами, чтобы понять настоящие причины отказа от вакцинации конкретных людей.

"Это абсолютно добровольная инициатива. Когда к нам обратился министр, мы сделали опрос в театре. Из 30 штатных актеров согласились 16 человек. Большая часть сами захотели принять участие в такой инициативе, потому что у каждого человека есть свой собственный опыт, связанный с этим вирусом", - рассказала директор театра.

Она добавила, что откликнулись люди, которые были мотивированы поговорить с пенсионерами о вакцинации.

Рижская дума поделилась с театром контактами пожилых людей, которые, по их данным, до сих пор не вакцинированы. Актеры разделили эти списки между собой, объясняет директор. 

"Сегодня третий день как мы обзваниваем и разговариваем с нашим старшим поколением. Наша цель - не заниматься агитацией и уговаривать, наша цель - в человеческом разговоре просто понять ситуацию на данный момент, какая причина у людей не вакцинироваться", - рассказывает Дана Бйорк.

"Мы никого не призываем, мы ведем беседу.

Приятно, конечно, если после разговора человек решает пойти к семейному врачу и записаться на вакцинацию", - отмечает она.

По словам директора, инициатива является вспомогательным инструментом для пенсионеров. Если человек хочет вакцинироваться, то Рижская дума поможет ему облегчить этот процесс. 

Почему пенсионеры отказываются вакцинироваться? 

В разговорах с актерами театра пенсионеры называют разные причины отказа от вакцинации: страх, незнание, различные острые обстоятельства, например, человек находится в лежачем состоянии. 

По данным сотрудников театра, большой процент опрошенных сениоров не против вакцинироваться, просто они не были достаточно информированы и не знают, куда им обращаться. Многие также не знали, что есть возможность провести вакцинацию дома. Если пенсионеры высказывают страхи и опасения, актеры советуют им пообщаться со своим лечащим врачом. 

"Наша цель - выяснить фактическую ситуацию и в разговоре объяснить пожилому человеку, как он может действовать.

Дальше он сам решает, хочет он вакцинироваться или нет, это его личный выбор", - объясняет директор театра. 

Сотрудники театра также отметили, что часто, если пожилые люди отказываются от вакцинации, в основном это решение приняли их дети.

"Они просто отказываются звать своих родителей к телефону. Они высказывают свою позицию, которую ассоциируют с позицией своего родителя", - рассказывает Бйорк. 

"Почему-то эта информация до них не доходит"

Актеры театра связываются с пенсионерами на русском языке.

"К нашему театру поэтому и обратились лично, чтобы коммуникация с русскоговорящими не была сухой. Чтобы не листовки в почтовых ящиках на русском языке, а более доступным языком рассказать о возможностях, о которых многие даже и не знали", - говорит Бйорк.

Сотрудники театра были удивлены, что,

несмотря на большое количество сообщений в СМИ, информация о вакцинации не доходит до пенсионеров.

Также руководитель театра отметила, что многие пенсионеры охотно соглашаются пройти вакцинацию после разговора с актерами.

"Довольно много людей не против вакцинации, они ждали вот этого человеческого разговора. Они сами задают очень много вопросов на эту тему", - говорит она.

Многие пенсионеры с радостью соглашаются на разговоры с актерами театра, они рассказывают о своей жизни, буднях, детях: "Эти разговоры превращаются в довольно длительную беседу по душам.

Первоначальная цель - поговорить по поводу здоровья и вакцинации, но она перерастает в дружескую беседу". 

По словам Даны Бйорк, были и трогательные истории, которые довели актеров до слез. "Начали рассказывать, как у них дела, как они любят театр, в итоге забывают, почему мы позвонили. В конце оказывается, что человек был привит", - делится руководитель театра.

Театр предупреждает!

От имени Рижского Русского театра им. М. Чехова начали действовать мошенники. Ни в коем случае не разглашайте в телефонном разговоре свои личные данные. 

Охват вакцинацией в театре 

Руководитель театра отметила, что сейчас в коллективе практически все актеры вакцинированы. Она добавила, что в начале пандемии многие были скептично настроены к вакцинации, но жизненные обстоятельства заставили людей поменять свое мнение. "Когда началась вторая волна, большинство нашего коллектива столкнулось с трагедиями в собственных семьях и в кругу знакомых. Ты не просто читаешь какую-то новость, а ты сам проживаешь эту историю.

Когда ты прощаешься с близким человеком из-за вируса, то восприятие мира кардинально меняется", - рассказывает она. 

На 10 ноября в Латвии прививку от Covid-19 получило 64,32% населения, а 57,32% завершило процесс вакцинации.


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