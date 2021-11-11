Орденом Трех звезд награждены Барышников, Кайришс, Раецка и другие

Командирами ордена Трех звезд назначены: артист театра, кино и балета Михаил Барышников; историк, ведущий научный сотрудник Института истории Латвии Латвийского университета, доцент факультета европейских исследований Университета им. П. Страдиня Дайна Блейере; художественный руководитель театра "Дайлес", режиссер театра, кино и оперы Виестурс Кайришс; председатель правления Всемирного объединения свободных латышей Кристине Саулите; заведующая отделением кардиохирургической анестезиологии и интенсивной терапии Клинической университетской больницы им. П. Страдиня Эва Стрике, а также председатель совета ООО Jāņa sēta, экономист-географ Янис Турлайс.

Среди отмеченных наградами более скромных категорий есть медики, артисты, ученые, журналисты, военные, пожарные, представители других профессий и общественные деятели. В частности, офицерами ордена Трех звезд станут режиссер, сценарист и кукольный аниматор Янис Циммерманис и архитектор Зайга Гайле, кавалерами ордена Трех звезд - президент Латвийской ассоциации медсестер, преподаватель медицинского факультета Латвийского университета Дита Райска и певица и организатор благотворительных мероприятий для детей и молодежи Ольга Раецка.

Как сообщалось, в соответствии с решением президента и орденского капитула в общей сложности вручено 60 высших государственных наград Латвии. Орденом Трех звезд награждены 33 человека, орденом Виестура - 11 и крестом "За заслуги" - 16 человек.