Cоветы от дизайнера, как создать уют дома по доступным ценам

На вопрос опроса, что помогает респондентам чувствовать себя дома уютно и хорошо, более половины (64%) ответили, что это интерьер, который соответствует их нуждам и присутствие семьи и близких (38%).

"Почти половина респондентов сообщили, что пандемия и больше времени дома повлияли на их ощущения и нужды в уюте. Каждый четвёртый обновили свой дом, и каждый десятый хотел бы привнести уют, но ограничен в финансах. Но я хочу подчеркнуть, что небольшие и доступные перемены дома, например новый светильник, текстиль и предметы интерьера, могут изменить образ и привнести уют. Ароматы тоже влияют на уют дома, 17% респондентов ответили, что им нравится запах свежей выпечки, ароматических свечей или стираного белья", - рассказывает глава Отдела дизайна интерьера IKEA, Дариус Римкус.

Мягкий и теплый свет

Опрос компании показал, что для 30% свет является помощником в создании уюта дома. В это темное и прохладное время года свет помогает создать ощущение тепла и уюта дома. Но стоит фокусироваться не только на одном источнике света - свечи, гирлянды, декоративное освещение и другие светильники помогут в этом.

В холодное время года дизайнер советует обратиться к теплому текстилю, и темным интенсивным цветам. "В создании уюта вам может помочь тёплый плед, ковры, подушки или искусственная овечья шкура, которой можно украсить диван, кресло или пол", - говорит Римкус.

Обустраивая пространство, важно помнить, что меньше - лучше, стоит выбирать простые лаконичные образы. Зимой стоит выбирать плотные и глубокие цвета, и пару недорогих аксессуаров помогут обновить образ вашей комнаты.

"Ароматические свечи, светильники с регулировкой яркости, текстиль и теплые оттенки, такие, как темно-оранжевый и глубокий синий создадут нужную атмосферу в это время года. Дополнив это чашкой чая, подносом с вкусняшками и хорошей книгой - вы сполна сможете насладиться моментом", - говорит дизайнер.

Зелень в холодное время года

Цветы и растения помогают в создании уюта для трети респондентов. Растения играют немалую роль в обустройстве дома круглый год, освежая, и создавая объединенный образ пространства.

"Для красивого образа комнаты, вы можете поставить ваши горшки с растениями в плетёные корзины из натуральных материалов, как например из водорослей. Это смягчит интерьер. Перед новогодними праздниками вы можете добавить сезонные цветы, венки и ягоды. Например, украшенные ветки в вазе, рождественский венок или другие растения, которые придадут уют", - добавляет дизайнер.

Натуральные материалы

Натуральные материалы тоже играют важную роль в создании атмосферы тепла и уюта. Ротанговая мебель, лампы из бамбука, текстиль изо льна и керамика помогут вам.