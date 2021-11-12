Призывник Бусулис, стихи и шутки: как местные звезды отмечали День Лачплесиса
11 ноября в Латвии праздновали День Лачплесиса. Местные знаменитости также наполнили соцсети публикациями, полными патриотизма. Узнайте, что они рассказывали!
11 ноября в Латвии праздновали День Лачплесиса. Местные знаменитости также наполнили соцсети публикациями, полными патриотизма. Узнайте, что они рассказывали!
Патриотичное поздравление от Майриса Бриедиса
Интарс Бусулис поделился своим старым фото в форме. Артист не забыл отметить, что служил в армии 4,5 года
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