Сб, 13.11.2021
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"Голос-10": капитан полиции, участник КВН и критика хита Арбениной

ФОТО: Кадр из видео

12 ноября на Первом канале прошел заключительный этап "Слепых прослушиваний" на шоу "Голос". Кресла наставников занимают Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Ведущий шоу - Дмитрий Нагиев. Рассказываем о самых ярких моментах выпуска.

Первой на сцену поднялась капитан полиции, "вице-мисс Санкт-Петербург" и мать четверых детей Нинель Григорьева. Она исполнила песню из репертуара Анны Герман "Эхо любви". Но никто из наставников к ней не повернулся. 

Видео: Нинель Григорьева

Участница КВН Светлана Малюткина смогла произвести впечатление на жюри. К ней повернулись Леонид Агутин и Пелагея. Пелагея вспомнила, что Светлана пела в КВН. К ней девушка и пошла. 

Видео: Светлана Малюткина

Белорус Николай Волегов не смог развернуть к себе ни одно кресло, но Александр Градский не удержался и раскритиковал песню, которую выбрал участник.

Александр Борисович отметил, что ему не понравилась не только манера исполнения Николая, но и песня. Пелагея попыталась объяснить Градскому, что это Диана Арбенина, "Ночные снайперы".

"Я не знаю, что это за произведение, я никогда не слыхал его... Когда ударений хватает, то музыка пишется так... У нормальных авторов пишется по-другому", - сказал Градский.

Он объяснил, что ударение поэтическое должно совпадать с музыкальным.

"Если поэтическое не совпадает с музыкальным, получается то, что сейчас популярно. Сейчас это популярно, но я терпеть не могу. А не сказать этого не могу! А вы лучше куда-нибудь примените таланты, найдите другую музыку и другие песни. Вам это будет больше к лицу - судя по всему, вы человек воспитанный", - заметил Градский.

Видео: Николай Волегов

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла в сериале "Топи", ранее уже пробовала себя на кастинге в шоу "Голос" и даже прошла его. Но в тот год она смогла поступить на актерское, а потому отказалась от участия в проекте. 

На этот раз девушка смогла покорить сердца Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина своей версией композиции Эдит Пиаф. Вероника выбрала команду Пелагеи. 

Видео: Вероника Мохирева

В командах наставником оставалась уже очень мало мест. Поэтому Александр Градский без проблем единственный повернулся к вокалисту из Армении Самвелу Азатяну. 

Видео: Самвел Азатян

Певец Максим Юдин стал последним участником команды Димы Билана. 

Видео: Максим Юдин

Олеся Полищук покорила сердце Леонида Агутина исполнением песни его супруги Анжелики Варум "Блюз". Девушка спела ее иначе, но это ничуть не испортило композицию. 

Таким образом, в команде Агутина было набрано максимальное количество участников. 

Видео: Олеся Полищук

Максим Дмитриев из Тынды в свои 19 лет уже опытный участник конкурсов. Ранее он был в проекте "Ну-ка, все вместе!". На этот раз парень попал в команду к Пелагее. 

Наставница была удивлена, когда повернулась и увидела парня. После она воскликнула, что была уверена, что поет девушка. 

Видео: Максим Дмитриев

Следующая участница - Ника Харгиянова. Она на сцене с 5 лет. Оказывается, Ника была одним из первых российских видеоблогеров. В 2013 году она стала первой в интернете, кто создал проекты в формате интервью со звездами (авторский проект What's Up, Stars?). На ЧМ по футболу в 2018 году в качестве ведущей на FIFA TV Ника провела 29 выпусков на английском языке. У девушки записано два музыкальных альбома.

К ней повернулся лишь Александр Градский, у которого уже был полный состав команды. Но Юрий Аксюта разрешил мэтру взять лишнего участника.

"Вы мне понравились, я повернулся, но команду уже набрал. Никто не поворачивался, а я это сделал и хотел сказать: рад вашему проникновенному исполнению и тому, как вы относитесь к русскому языку и как это должно быть выражено. Я не имел права поворачиваться, но если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад", - сказал Александр Борисович. 

Видео: Ника Харгиянова

Всех четырех наставников развернула к себе Юлия Кошкина своим точным исполнением хита группы "Альянс" "На заре". Правда, единственной, у кого осталось место в команде, оказалась Пелагея. Именно в ее команду девушка и вошла. 

Видео: Юлия Кошкина


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