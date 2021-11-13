"Голос-10": капитан полиции, участник КВН и критика хита Арбениной

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла в сериале "Топи", ранее уже пробовала себя на кастинге в шоу "Голос" и даже прошла его. Но в тот год она смогла поступить на актерское, а потому отказалась от участия в проекте.
На этот раз девушка смогла покорить сердца Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина своей версией композиции Эдит Пиаф. Вероника выбрала команду Пелагеи.
В командах наставником оставалась уже очень мало мест. Поэтому Александр Градский без проблем единственный повернулся к вокалисту из Армении Самвелу Азатяну.
Певец Максим Юдин стал последним участником команды Димы Билана.
Олеся Полищук покорила сердце Леонида Агутина исполнением песни его супруги Анжелики Варум "Блюз". Девушка спела ее иначе, но это ничуть не испортило композицию.
Таким образом, в команде Агутина было набрано максимальное количество участников.
Максим Дмитриев из Тынды в свои 19 лет уже опытный участник конкурсов. Ранее он был в проекте "Ну-ка, все вместе!". На этот раз парень попал в команду к Пелагее.
Наставница была удивлена, когда повернулась и увидела парня. После она воскликнула, что была уверена, что поет девушка.
Следующая участница - Ника Харгиянова. Она на сцене с 5 лет. Оказывается, Ника была одним из первых российских видеоблогеров. В 2013 году она стала первой в интернете, кто создал проекты в формате интервью со звездами (авторский проект What's Up, Stars?). На ЧМ по футболу в 2018 году в качестве ведущей на FIFA TV Ника провела 29 выпусков на английском языке. У девушки записано два музыкальных альбома.
К ней повернулся лишь Александр Градский, у которого уже был полный состав команды. Но Юрий Аксюта разрешил мэтру взять лишнего участника.
"Вы мне понравились, я повернулся, но команду уже набрал. Никто не поворачивался, а я это сделал и хотел сказать: рад вашему проникновенному исполнению и тому, как вы относитесь к русскому языку и как это должно быть выражено. Я не имел права поворачиваться, но если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад", - сказал Александр Борисович.
Всех четырех наставников развернула к себе Юлия Кошкина своим точным исполнением хита группы "Альянс" "На заре". Правда, единственной, у кого осталось место в команде, оказалась Пелагея. Именно в ее команду девушка и вошла.