"Голос-10": капитан полиции, участник КВН и критика хита Арбениной

Видео: Николай Волегов

Актриса Вероника Мохирева, которая сыграла в сериале "Топи", ранее уже пробовала себя на кастинге в шоу "Голос" и даже прошла его. Но в тот год она смогла поступить на актерское, а потому отказалась от участия в проекте.

На этот раз девушка смогла покорить сердца Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина своей версией композиции Эдит Пиаф. Вероника выбрала команду Пелагеи.

Видео: Вероника Мохирева

В командах наставником оставалась уже очень мало мест. Поэтому Александр Градский без проблем единственный повернулся к вокалисту из Армении Самвелу Азатяну.

Видео: Самвел Азатян

Певец Максим Юдин стал последним участником команды Димы Билана.

Видео: Максим Юдин

Олеся Полищук покорила сердце Леонида Агутина исполнением песни его супруги Анжелики Варум "Блюз". Девушка спела ее иначе, но это ничуть не испортило композицию.

Таким образом, в команде Агутина было набрано максимальное количество участников.

Видео: Олеся Полищук

Максим Дмитриев из Тынды в свои 19 лет уже опытный участник конкурсов. Ранее он был в проекте "Ну-ка, все вместе!". На этот раз парень попал в команду к Пелагее.

Наставница была удивлена, когда повернулась и увидела парня. После она воскликнула, что была уверена, что поет девушка.

Видео: Максим Дмитриев

Следующая участница - Ника Харгиянова. Она на сцене с 5 лет. Оказывается, Ника была одним из первых российских видеоблогеров. В 2013 году она стала первой в интернете, кто создал проекты в формате интервью со звездами (авторский проект What's Up, Stars?). На ЧМ по футболу в 2018 году в качестве ведущей на FIFA TV Ника провела 29 выпусков на английском языке. У девушки записано два музыкальных альбома.

К ней повернулся лишь Александр Градский, у которого уже был полный состав команды. Но Юрий Аксюта разрешил мэтру взять лишнего участника.

"Вы мне понравились, я повернулся, но команду уже набрал. Никто не поворачивался, а я это сделал и хотел сказать: рад вашему проникновенному исполнению и тому, как вы относитесь к русскому языку и как это должно быть выражено. Я не имел права поворачиваться, но если вдруг продюсеры проекта сочтут возможным и позволят мне взять еще одного человека в команду, я буду рад", - сказал Александр Борисович.

Видео: Ника Харгиянова

Всех четырех наставников развернула к себе Юлия Кошкина своим точным исполнением хита группы "Альянс" "На заре". Правда, единственной, у кого осталось место в команде, оказалась Пелагея. Именно в ее команду девушка и вошла.