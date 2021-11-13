Суд отклонил иск чиновницы против обязательной вакцинации от Covid-19

Суд пришел к выводу, что целью правительственного постановления является поощрение вакцинации сотрудников для достижения максимально безопасных условий труда. Чем безопаснее условия труда, тем меньше людей заболеет, что способствует достижению не только цели по ограничению распространения инфекции Covid-19 и перегрузки системы здравоохранения, но и обеспечению непрерывности важных функций и услуг государства.

Тот факт, что вакцинация является подходящим средством борьбы с распространением Covid-19, был сделан на основании объяснений экспертов и данных, предоставленных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Суд отмечает, что истица подвергла сомнению достоверность данных SPKC, указав, что невакцинированные лица проходят тестирование в большем объеме и потому среди них выявляется больше случаев заражения Covid-19. Суд согласился с тем, что в среде невакцинированных тестирование проводится более интенсивно, но подчеркнул то, что оценка эффективности вакцин базируется не только на основе данных ЦПКЗ, но и ряда научных исследований.

Руцка и ее семья указали, что по мере увеличения охвата вакцинацией растет и заболеваемость Covid-19 среди вакцинированных лиц и количество госпитализаций. В связи с этим суд принял во внимание научные выводы о том, что вакцинированные лица также могут заразиться. Количество заболевших вакцинированных и госпитализированных лиц само по себе не характеризует эффективность вакцин. Суд заявил, что для оценки эффективности необходимо учитывать данные, рассчитанные на 100 000 жителей.

Заявители ссылались на возможность работы удаленно. Суд установил, что муж истицы, который является водителем автобуса, и ее дочь, которая работает педагогом в дошкольном учреждении, не могут выполнять свои обязанности удаленно из-за характера своей работы. Следовательно, возможность удаленной работы в качестве менее ограничительной меры может рассматриваться только в отношении должностного лица Минблага.

Однако, по мнению суда, в ситуации, когда очень большое количество людей одновременно заражено Covid-19, может оказаться, что государственный служащий, который может выполнять свои повседневные обязанности только удаленно, в итоге не сможет заменить отсутствующее должностное лицо, которое не может выполнять свои обязанности удаленно. Таким образом, должностные лица должны быть готовы выполнять свои обязанности очно в любое время, и нет причин полагаться исключительно на удаленную работу во время чрезвычайной ситуации.

Суд пришел к выводу, что другие эпидемиологические меры предосторожности, на которые ссылались частные лица, сами по себе недостаточно эффективны, чтобы исключить необходимость вакцинации.

Что касается опасений семьи Руцки по поводу рисков для здоровья, связанных с вакцинами, суд отметил, что возражения заявителей основаны на общих соображениях, касающихся процесса получения разрешения на реализацию вакцин, и что заявители не жаловались на какие-либо нарушения в этом процессе. Суд пришел к выводу, что разрешение на применение вакцин могло быть получено только в том случае, если соотношение риска и пользы лекарственного препарата было положительным, а также указала на то, что безопасность вакцин постоянно контролируется. Также было особо отмечено, что в законодательстве предусмотрен механизм, позволяющий определить, есть ли у человека объективные основания для отсрочки вакцинации в конкретном случае, а также механизмы компенсации.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

Уже сообщалось, что данное дело стало первым, рассмотренным в связи с установленной правительством обязательной вакцинацией против Covid-19.

Сандра Руцка проработала в государственном управлении более десяти лет.